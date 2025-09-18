Dagens Mey Network livepris er 0.10568 USD. Spor prisoppdateringer for MEY til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk MEY pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Mey Network livepris er 0.10568 USD. Spor prisoppdateringer for MEY til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk MEY pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mey Network Logo

Mey Network Pris(MEY)

1 MEY til USD livepris:

$0.10568
$0.10568$0.10568
-0.80%1D
USD
Mey Network (MEY) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 04:22:07 (UTC+8)

Mey Network (MEY) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.10201
$ 0.10201$ 0.10201
24 timer lav
$ 0.1111
$ 0.1111$ 0.1111
24 timer høy

$ 0.10201
$ 0.10201$ 0.10201

$ 0.1111
$ 0.1111$ 0.1111

$ 0.4906243303518219
$ 0.4906243303518219$ 0.4906243303518219

$ 0.02039484590784851
$ 0.02039484590784851$ 0.02039484590784851

0.00%

-0.80%

-20.23%

-20.23%

Mey Network (MEY) sanntidsprisen er $ 0.10568. I løpet av de siste 24 timene har MEY blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.10201 og et toppnivå på $ 0.1111, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MEY er $ 0.4906243303518219, mens den rekordlave prisen er $ 0.02039484590784851.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MEY endret seg med 0.00% i løpet av den siste timen, -0.80% over 24 timer og -20.23% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Mey Network (MEY) Markedsinformasjon

No.788

$ 30.05M
$ 30.05M$ 30.05M

$ 91.72K
$ 91.72K$ 91.72K

$ 243.06M
$ 243.06M$ 243.06M

284.31M
284.31M 284.31M

2,300,000,000
2,300,000,000 2,300,000,000

2,300,000,000
2,300,000,000 2,300,000,000

12.36%

BASE

Nåværende markedsverdi på Mey Network er $ 30.05M, med et 24-timers handelsvolum på $ 91.72K. Den sirkulerende forsyningen på MEY er 284.31M, med en total tilgang på 2300000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 243.06M.

Mey Network (MEY) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Mey Network for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.0008523-0.80%
30 dager$ +0.07974+307.40%
60 dager$ +0.07988+309.61%
90 dager$ +0.08307+367.40%
Mey Network Prisendring i dag

I dag registrerte MEY en endring på $ -0.0008523 (-0.80%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Mey Network 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.07974 (+307.40%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Mey Network 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så MEY en endring på $ +0.07988 (+309.61%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Mey Network 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.08307+367.40% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Mey Network (MEY)?

Sjekk ut Mey Network Prishistorikk-siden nå.

Hva er Mey Network (MEY)

Mey Network is an innovative ecosystem powered by MeyFi and Meychain, enabling secure, scalable, and efficient asset tokenization and decentralized finance. Mey Network is a global tokenized real estate investment platform aimed at revolutionizing real estate investment, management, and transactions.

Mey Network er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Mey Network investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk MEY Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Mey Network på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Mey Network kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Mey Network Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Mey Network (MEY) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Mey Network (MEY) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Mey Network.

Sjekk Mey Networkprisprognosen nå!

Mey Network (MEY) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Mey Network (MEY) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om MEY tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Mey Network (MEY)

Leter du etter hvordan du kjøperMey Network? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Mey Network på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

MEY til lokale valutaer

1 Mey Network(MEY) til VND
2,780.9692
1 Mey Network(MEY) til AUD
A$0.1595768
1 Mey Network(MEY) til GBP
0.0782032
1 Mey Network(MEY) til EUR
0.089828
1 Mey Network(MEY) til USD
$0.10568
1 Mey Network(MEY) til MYR
RM0.443856
1 Mey Network(MEY) til TRY
4.3730384
1 Mey Network(MEY) til JPY
¥15.53496
1 Mey Network(MEY) til ARS
ARS$155.8695456
1 Mey Network(MEY) til RUB
8.82428
1 Mey Network(MEY) til INR
9.3093512
1 Mey Network(MEY) til IDR
Rp1,761.3326288
1 Mey Network(MEY) til KRW
147.5969152
1 Mey Network(MEY) til PHP
6.0248168
1 Mey Network(MEY) til EGP
￡E.5.0895488
1 Mey Network(MEY) til BRL
R$0.5611608
1 Mey Network(MEY) til CAD
C$0.1447816
1 Mey Network(MEY) til BDT
12.8654832
1 Mey Network(MEY) til NGN
157.9662368
1 Mey Network(MEY) til COP
$412.8125
1 Mey Network(MEY) til ZAR
R.1.8314344
1 Mey Network(MEY) til UAH
4.3666976
1 Mey Network(MEY) til TZS
T.Sh.261.5833632
1 Mey Network(MEY) til VES
Bs17.22584
1 Mey Network(MEY) til CLP
$100.9244
1 Mey Network(MEY) til PKR
Rs29.9962112
1 Mey Network(MEY) til KZT
57.2162088
1 Mey Network(MEY) til THB
฿3.360624
1 Mey Network(MEY) til TWD
NT$3.1936496
1 Mey Network(MEY) til AED
د.إ0.3878456
1 Mey Network(MEY) til CHF
Fr0.0834872
1 Mey Network(MEY) til HKD
HK$0.8211336
1 Mey Network(MEY) til AMD
֏40.443736
1 Mey Network(MEY) til MAD
.د.م0.9532336
1 Mey Network(MEY) til MXN
$1.9434552
1 Mey Network(MEY) til SAR
ريال0.3963
1 Mey Network(MEY) til ETB
Br15.1724776
1 Mey Network(MEY) til KES
KSh13.6517424
1 Mey Network(MEY) til JOD
د.أ0.07492712
1 Mey Network(MEY) til PLN
0.3825616
1 Mey Network(MEY) til RON
лв0.4565376
1 Mey Network(MEY) til SEK
kr0.9944488
1 Mey Network(MEY) til BGN
лв0.1754288
1 Mey Network(MEY) til HUF
Ft35.1090096
1 Mey Network(MEY) til CZK
2.1854624
1 Mey Network(MEY) til KWD
د.ك0.0322324
1 Mey Network(MEY) til ILS
0.3519144
1 Mey Network(MEY) til BOB
Bs0.7302488
1 Mey Network(MEY) til AZN
0.179656
1 Mey Network(MEY) til TJS
SM0.9891648
1 Mey Network(MEY) til GEL
0.285336
1 Mey Network(MEY) til AOA
Kz96.3347176
1 Mey Network(MEY) til BHD
.د.ب0.03984136
1 Mey Network(MEY) til BMD
$0.10568
1 Mey Network(MEY) til DKK
kr0.671068
1 Mey Network(MEY) til HNL
L2.7698728
1 Mey Network(MEY) til MUR
4.7915312
1 Mey Network(MEY) til NAD
$1.833548
1 Mey Network(MEY) til NOK
kr1.0504592
1 Mey Network(MEY) til NZD
$0.179656
1 Mey Network(MEY) til PAB
B/.0.10568
1 Mey Network(MEY) til PGK
K0.4417424
1 Mey Network(MEY) til QAR
ر.ق0.3836184
1 Mey Network(MEY) til RSD
дин.10.5394664
1 Mey Network(MEY) til UZS
soʻm1,304.6904056
1 Mey Network(MEY) til ALL
L8.7143728
1 Mey Network(MEY) til ANG
ƒ0.1891672
1 Mey Network(MEY) til AWG
ƒ0.190224
1 Mey Network(MEY) til BBD
$0.21136
1 Mey Network(MEY) til BAM
KM0.1754288
1 Mey Network(MEY) til BIF
Fr315.4548
1 Mey Network(MEY) til BND
$0.1352704
1 Mey Network(MEY) til BSD
$0.10568
1 Mey Network(MEY) til JMD
$16.9521288
1 Mey Network(MEY) til KHR
424.4172208
1 Mey Network(MEY) til KMF
Fr44.17424
1 Mey Network(MEY) til LAK
2,297.3912584
1 Mey Network(MEY) til LKR
Rs31.9660864
1 Mey Network(MEY) til MDL
L1.74372
1 Mey Network(MEY) til MGA
Ar467.6096936
1 Mey Network(MEY) til MOP
P0.8464968
1 Mey Network(MEY) til MVR
1.616904
1 Mey Network(MEY) til MWK
MK183.4721048
1 Mey Network(MEY) til MZN
MT6.752952
1 Mey Network(MEY) til NPR
Rs14.8924256
1 Mey Network(MEY) til PYG
754.76656
1 Mey Network(MEY) til RWF
Fr153.13032
1 Mey Network(MEY) til SBD
$0.866576
1 Mey Network(MEY) til SCR
1.5143944
1 Mey Network(MEY) til SRD
$4.0253512
1 Mey Network(MEY) til SVC
$0.9247
1 Mey Network(MEY) til SZL
L1.833548
1 Mey Network(MEY) til TMT
m0.36988
1 Mey Network(MEY) til TND
د.ت0.3075288
1 Mey Network(MEY) til TTD
$0.7154536
1 Mey Network(MEY) til UGX
Sh370.72544
1 Mey Network(MEY) til XAF
Fr58.96944
1 Mey Network(MEY) til XCD
$0.285336
1 Mey Network(MEY) til XOF
Fr58.96944
1 Mey Network(MEY) til XPF
Fr10.67368
1 Mey Network(MEY) til BWP
P1.4076576
1 Mey Network(MEY) til BZD
$0.2124168
1 Mey Network(MEY) til CVE
$9.9106704
1 Mey Network(MEY) til DJF
Fr18.70536
1 Mey Network(MEY) til DOP
$6.5542736
1 Mey Network(MEY) til DZD
د.ج13.6919008
1 Mey Network(MEY) til FJD
$0.23778
1 Mey Network(MEY) til GNF
Fr918.8876
1 Mey Network(MEY) til GTQ
Q0.8095088
1 Mey Network(MEY) til GYD
$22.1177672
1 Mey Network(MEY) til ISK
kr12.78728

Mey Network Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Mey Network, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Mey Network nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Mey Network

Hvor mye er Mey Network (MEY) verdt i dag?
Live MEY prisen i USD er 0.10568 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende MEY-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på MEY til USD er $ 0.10568. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Mey Network?
Markedsverdien for MEY er $ 30.05M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av MEY?
Den sirkulerende forsyningen av MEY er 284.31M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forMEY ?
MEY oppnådde en ATH-pris på 0.4906243303518219 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på MEY?
MEY så en ATL-pris på 0.02039484590784851 USD.
Hva er handelsvolumet til MEY?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for MEY er $ 91.72K USD.
Vil MEY gå høyere i år?
MEY kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut MEY prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 04:22:07 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

