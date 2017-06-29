Hva er StatusNetwork (SNT)

Status is an open source messaging platform and mobile interface to interact with decentralized applications that run on the Ethereum Network. SNT is a utility network token for Status, the first ever mobile Ethereum client built entirely on peer-to-peer technologies.

StatusNetwork Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil StatusNetwork (SNT) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine StatusNetwork (SNT) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for StatusNetwork.

Sjekk StatusNetworkprisprognosen nå!

StatusNetwork (SNT) tokenomics

Å forstå tokenomics bak StatusNetwork (SNT) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om SNT tokenets omfattende tokenomics nå!

StatusNetwork Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av StatusNetwork, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om StatusNetwork Hvor mye er StatusNetwork (SNT) verdt i dag? Live SNT prisen i USD er 0.02547 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende SNT-til-USD-pris? $ 0.02547 . Sjekk ut Den nåværende prisen på SNT til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for StatusNetwork? Markedsverdien for SNT er $ 122.12M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av SNT? Den sirkulerende forsyningen av SNT er 4.79B USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forSNT ? SNT oppnådde en ATH-pris på 0.675944983959198 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på SNT? SNT så en ATL-pris på 0.00619645271405 USD . Hva er handelsvolumet til SNT? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for SNT er $ 140.51K USD . Vil SNT gå høyere i år? SNT kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut SNT prisprognosen for en mer grundig analyse.

