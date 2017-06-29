SNT

Status is an open source messaging platform and mobile interface to interact with decentralized applications that run on the Ethereum Network. SNT is a utility network token for Status, the first ever mobile Ethereum client built entirely on peer-to-peer technologies.

NavnSNT

RangeringNo.348

Markedsverdi$0.00

Fullt utvannet markedsverdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolum/markedsgrense (24 timer)0.14%

Opplagsforsyning4,793,730,625.0327635

Maksimal forsyning

Total forsyning6,804,870,174.878168

Opplagsforsyning%

Utstedelsesdato2017-06-29 00:00:00

Prisen for aktivaen da den først ble utstedt0.0366 USDT

All-time high0.675944983959198,2018-01-04

Laveste pris0.00619645271405,2020-03-13

Offentlig blokkjedeETH

IntroduksjonStatus is an open source messaging platform and mobile interface to interact with decentralized applications that run on the Ethereum Network. SNT is a utility network token for Status, the first ever mobile Ethereum client built entirely on peer-to-peer technologies.

Sektor

Sosiale medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfraskrivelse: Dataene leveres av cmc og bør ikke betraktes som investeringsråd.

MEXC er den enkleste måten å krypto på. Utforsk verdens ledende kryptovalutabørs for å kjøpe, handle og tjene krypto. Handle Bitcoin BTC, Ethereum ETH og mer enn 3000 altcoins.MEXC er den enkleste måten å krypto på. Utforsk verdens ledende kryptovalutabørs for å kjøpe, handle og tjene krypto. Handle Bitcoin BTC, Ethereum ETH og mer enn 3000 altcoins.
Søk
Favoritter
SNT/USDT
StatusNetwork
----
--
Høyeste kurs siste 24 timer
--
Laveste kurs siste 24 timer
--
24 timers volum (SNT)
--
24 timers mengde (USDT)
--
Diagram
Info
Ordrebok
Markedshandler
Ordrebok
Markedshandler
Ordrebok
Markedshandler
Markedshandler
Spot
Åpne ordrer（0）
Ordrehistorikk
Handelshistorie
Åpne posisjoner (0)
MEXC er den enkleste måten å krypto på. Utforsk verdens ledende kryptovalutabørs for å kjøpe, handle og tjene krypto. Handle Bitcoin BTC, Ethereum ETH og mer enn 3000 altcoins.MEXC er den enkleste måten å krypto på. Utforsk verdens ledende kryptovalutabørs for å kjøpe, handle og tjene krypto. Handle Bitcoin BTC, Ethereum ETH og mer enn 3000 altcoins.
SNT/USDT
--
--
‎--
Høyeste kurs siste 24 timer
--
Laveste kurs siste 24 timer
--
24 timers volum (SNT)
--
24 timers mengde (USDT)
--
Diagram
Ordrebok
Markedshandler
Info
Åpne ordrer（0）
Ordrehistorikk
Handelshistorie
Åpne posisjoner (0)
Loading...