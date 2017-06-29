StatusNetwork (SNT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i StatusNetwork (SNT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

StatusNetwork (SNT) Informasjon Status is an open source messaging platform and mobile interface to interact with decentralized applications that run on the Ethereum Network. SNT is a utility network token for Status, the first ever mobile Ethereum client built entirely on peer-to-peer technologies. Offisiell nettside: http://status.im/ Teknisk dokument: https://status.im/whitepaper.pdf Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/StatusNetwork Kjøp SNT nå!

StatusNetwork (SNT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for StatusNetwork (SNT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 120.97M $ 120.97M $ 120.97M Total forsyning: $ 6.80B $ 6.80B $ 6.80B Sirkulerende forsyning: $ 4.79B $ 4.79B $ 4.79B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 171.69M $ 171.69M $ 171.69M All-time high: $ 0.5099 $ 0.5099 $ 0.5099 All-Time Low: $ 0.00619645271405 $ 0.00619645271405 $ 0.00619645271405 Nåværende pris: $ 0.02523 $ 0.02523 $ 0.02523 Lær mer om StatusNetwork (SNT) pris

StatusNetwork (SNT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak StatusNetwork (SNT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SNT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SNT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SNTs tokenomics, kan du utforske SNT tokenets livepris!

Hvordan kjøpe SNT Interessert i å legge til StatusNetwork (SNT) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe SNT, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper SNT på MEXC nå!

StatusNetwork (SNT) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til SNT hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for SNT nå!

SNT prisforutsigelse Vil du vite hvor SNT kan være på vei? Vår SNT prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se SNT tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!