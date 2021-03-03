Dagens SCRT livepris er 0.1717 USD. Spor prisoppdateringer for SCRT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SCRT pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens SCRT livepris er 0.1717 USD. Spor prisoppdateringer for SCRT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SCRT pristrenden enkelt hos MEXC nå.

SCRT Pris(SCRT)

1 SCRT til USD livepris:

$0.1716
-0.63%1D
USD
SCRT (SCRT) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 02:08:42 (UTC+8)

SCRT (SCRT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.1717
24 timer lav
$ 0.1841
24 timer høy

$ 0.1717
$ 0.1841
$ 10.644924210205865
$ 0.13660114265754694
-0.58%

-0.63%

-6.54%

-6.54%

SCRT (SCRT) sanntidsprisen er $ 0.1717. I løpet av de siste 24 timene har SCRT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.1717 og et toppnivå på $ 0.1841, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SCRT er $ 10.644924210205865, mens den rekordlave prisen er $ 0.13660114265754694.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SCRT endret seg med -0.58% i løpet av den siste timen, -0.63% over 24 timer og -6.54% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

SCRT (SCRT) Markedsinformasjon

No.549

$ 54.83M
$ 407.46K
$ 57.40M
319.31M
--
334,279,364.349627
2021-03-03 00:00:00

SCRT

Nåværende markedsverdi på SCRT er $ 54.83M, med et 24-timers handelsvolum på $ 407.46K. Den sirkulerende forsyningen på SCRT er 319.31M, med en total tilgang på 334279364.349627. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 57.40M.

SCRT (SCRT) Prishistorikk USD

Spor prisendringene SCRT for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.001088-0.63%
30 dager$ -0.0095-5.25%
60 dager$ -0.0352-17.02%
90 dager$ +0.0201+13.25%
SCRT Prisendring i dag

I dag registrerte SCRT en endring på $ -0.001088 (-0.63%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

SCRT 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.0095 (-5.25%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

SCRT 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så SCRT en endring på $ -0.0352 (-17.02%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

SCRT 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.0201+13.25% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for SCRT (SCRT)?

Sjekk ut SCRT Prishistorikk-siden nå.

Hva er SCRT (SCRT)

Secret Network is a decentralised network of computers (secret nodes) that utilize trusted execution environments (TEEs) to enable secure, private computation over encrypted data. The Secret Network blockchain itself is based on Cosmos SDK / Tendermint, meaning the network has its own independent consensus, on-chain governance, and features like slashing and delegation. It is secured by the native coin Secret (SCRT), which must be staked by network validators and is used for transaction fees as well as governance.

SCRT er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere SCRT investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk SCRT Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om SCRT på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din SCRT kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

SCRT Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil SCRT (SCRT) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine SCRT (SCRT) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for SCRT.

Sjekk SCRTprisprognosen nå!

SCRT (SCRT) tokenomics

Å forstå tokenomics bak SCRT (SCRT) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om SCRT tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe SCRT (SCRT)

Leter du etter hvordan du kjøperSCRT? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe SCRT på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

SCRT til lokale valutaer

1 SCRT(SCRT) til VND
4,518.2855
1 SCRT(SCRT) til AUD
A$0.259267
1 SCRT(SCRT) til GBP
0.127058
1 SCRT(SCRT) til EUR
0.145945
1 SCRT(SCRT) til USD
$0.1717
1 SCRT(SCRT) til MYR
RM0.72114
1 SCRT(SCRT) til TRY
7.104946
1 SCRT(SCRT) til JPY
¥25.2399
1 SCRT(SCRT) til ARS
ARS$253.243764
1 SCRT(SCRT) til RUB
14.33695
1 SCRT(SCRT) til INR
15.121619
1 SCRT(SCRT) til IDR
Rp2,861.665522
1 SCRT(SCRT) til KRW
239.803088
1 SCRT(SCRT) til PHP
9.793768
1 SCRT(SCRT) til EGP
￡E.8.270789
1 SCRT(SCRT) til BRL
R$0.913444
1 SCRT(SCRT) til CAD
C$0.235229
1 SCRT(SCRT) til BDT
20.902758
1 SCRT(SCRT) til NGN
256.650292
1 SCRT(SCRT) til COP
$665.502332
1 SCRT(SCRT) til ZAR
R.2.973844
1 SCRT(SCRT) til UAH
7.094644
1 SCRT(SCRT) til TZS
T.Sh.424.998708
1 SCRT(SCRT) til VES
Bs27.9871
1 SCRT(SCRT) til CLP
$163.9735
1 SCRT(SCRT) til PKR
Rs48.735328
1 SCRT(SCRT) til KZT
92.960097
1 SCRT(SCRT) til THB
฿5.461777
1 SCRT(SCRT) til TWD
NT$5.190491
1 SCRT(SCRT) til AED
د.إ0.630139
1 SCRT(SCRT) til CHF
Fr0.135643
1 SCRT(SCRT) til HKD
HK$1.334109
1 SCRT(SCRT) til AMD
֏65.70959
1 SCRT(SCRT) til MAD
.د.م1.548734
1 SCRT(SCRT) til MXN
$3.155846
1 SCRT(SCRT) til SAR
ريال0.643875
1 SCRT(SCRT) til ETB
Br24.650969
1 SCRT(SCRT) til KES
KSh22.180206
1 SCRT(SCRT) til JOD
د.أ0.1217353
1 SCRT(SCRT) til PLN
0.621554
1 SCRT(SCRT) til RON
лв0.740027
1 SCRT(SCRT) til SEK
kr1.615697
1 SCRT(SCRT) til BGN
лв0.285022
1 SCRT(SCRT) til HUF
Ft57.061061
1 SCRT(SCRT) til CZK
3.549039
1 SCRT(SCRT) til KWD
د.ك0.0523685
1 SCRT(SCRT) til ILS
0.571761
1 SCRT(SCRT) til BOB
Bs1.186447
1 SCRT(SCRT) til AZN
0.29189
1 SCRT(SCRT) til TJS
SM1.607112
1 SCRT(SCRT) til GEL
0.46359
1 SCRT(SCRT) til AOA
Kz156.516569
1 SCRT(SCRT) til BHD
.د.ب0.0647309
1 SCRT(SCRT) til BMD
$0.1717
1 SCRT(SCRT) til DKK
kr1.090295
1 SCRT(SCRT) til HNL
L4.500257
1 SCRT(SCRT) til MUR
7.784878
1 SCRT(SCRT) til NAD
$2.978995
1 SCRT(SCRT) til NOK
kr1.706698
1 SCRT(SCRT) til NZD
$0.29189
1 SCRT(SCRT) til PAB
B/.0.1717
1 SCRT(SCRT) til PGK
K0.717706
1 SCRT(SCRT) til QAR
ر.ق0.623271
1 SCRT(SCRT) til RSD
дин.17.120207
1 SCRT(SCRT) til UZS
soʻm2,119.751539
1 SCRT(SCRT) til ALL
L14.158382
1 SCRT(SCRT) til ANG
ƒ0.307343
1 SCRT(SCRT) til AWG
ƒ0.30906
1 SCRT(SCRT) til BBD
$0.3434
1 SCRT(SCRT) til BAM
KM0.285022
1 SCRT(SCRT) til BIF
Fr512.5245
1 SCRT(SCRT) til BND
$0.219776
1 SCRT(SCRT) til BSD
$0.1717
1 SCRT(SCRT) til JMD
$27.542397
1 SCRT(SCRT) til KHR
689.557502
1 SCRT(SCRT) til KMF
Fr71.7706
1 SCRT(SCRT) til LAK
3,732.608621
1 SCRT(SCRT) til LKR
Rs51.935816
1 SCRT(SCRT) til MDL
L2.83305
1 SCRT(SCRT) til MGA
Ar759.733009
1 SCRT(SCRT) til MOP
P1.375317
1 SCRT(SCRT) til MVR
2.62701
1 SCRT(SCRT) til MWK
MK298.090087
1 SCRT(SCRT) til MZN
MT10.97163
1 SCRT(SCRT) til NPR
Rs24.195964
1 SCRT(SCRT) til PYG
1,226.2814
1 SCRT(SCRT) til RWF
Fr248.7933
1 SCRT(SCRT) til SBD
$1.40794
1 SCRT(SCRT) til SCR
2.460461
1 SCRT(SCRT) til SRD
$6.540053
1 SCRT(SCRT) til SVC
$1.502375
1 SCRT(SCRT) til SZL
L2.978995
1 SCRT(SCRT) til TMT
m0.60095
1 SCRT(SCRT) til TND
د.ت0.499647
1 SCRT(SCRT) til TTD
$1.162409
1 SCRT(SCRT) til UGX
Sh602.3236
1 SCRT(SCRT) til XAF
Fr95.8086
1 SCRT(SCRT) til XCD
$0.46359
1 SCRT(SCRT) til XOF
Fr95.8086
1 SCRT(SCRT) til XPF
Fr17.3417
1 SCRT(SCRT) til BWP
P2.287044
1 SCRT(SCRT) til BZD
$0.345117
1 SCRT(SCRT) til CVE
$16.102026
1 SCRT(SCRT) til DJF
Fr30.3909
1 SCRT(SCRT) til DOP
$10.648834
1 SCRT(SCRT) til DZD
د.ج22.243735
1 SCRT(SCRT) til FJD
$0.386325
1 SCRT(SCRT) til GNF
Fr1,492.9315
1 SCRT(SCRT) til GTQ
Q1.315222
1 SCRT(SCRT) til GYD
$35.935093
1 SCRT(SCRT) til ISK
kr20.7757

SCRT Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av SCRT, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell SCRT nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om SCRT

Hvor mye er SCRT (SCRT) verdt i dag?
Live SCRT prisen i USD er 0.1717 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende SCRT-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på SCRT til USD er $ 0.1717. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for SCRT?
Markedsverdien for SCRT er $ 54.83M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av SCRT?
Den sirkulerende forsyningen av SCRT er 319.31M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forSCRT ?
SCRT oppnådde en ATH-pris på 10.644924210205865 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på SCRT?
SCRT så en ATL-pris på 0.13660114265754694 USD.
Hva er handelsvolumet til SCRT?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for SCRT er $ 407.46K USD.
Vil SCRT gå høyere i år?
SCRT kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut SCRT prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 02:08:42 (UTC+8)

SCRT (SCRT) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

