Secret Network is a decentralised network of computers (secret nodes) that utilize trusted execution environments (TEEs) to enable secure, private computation over encrypted data. The Secret Network blockchain itself is based on Cosmos SDK / Tendermint, meaning the network has its own independent consensus, on-chain governance, and features like slashing and delegation. It is secured by the native coin Secret (SCRT), which must be staked by network validators and is used for transaction fees as well as governance.

Folk spør også: Andre spørsmål om SCRT Hvor mye er SCRT (SCRT) verdt i dag? Live SCRT prisen i USD er 0.1717 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende SCRT-til-USD-pris? $ 0.1717 . Sjekk ut Den nåværende prisen på SCRT til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for SCRT? Markedsverdien for SCRT er $ 54.83M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av SCRT? Den sirkulerende forsyningen av SCRT er 319.31M USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forSCRT ? SCRT oppnådde en ATH-pris på 10.644924210205865 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på SCRT? SCRT så en ATL-pris på 0.13660114265754694 USD . Hva er handelsvolumet til SCRT? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for SCRT er $ 407.46K USD . Vil SCRT gå høyere i år? SCRT kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut SCRT prisprognosen for en mer grundig analyse.

SCRT (SCRT) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8) Type Informasjon 09-19 14:44:00 Bransjeoppdateringer Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3% 09-19 12:40:00 Bransjeoppdateringer Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days 09-19 11:35:00 Bransjeoppdateringer MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected" 09-18 11:44:00 Bransjeoppdateringer Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours 09-18 03:09:00 Bransjeoppdateringer Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses 09-16 14:49:00 Bransjeoppdateringer Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

