1 XRP til USD livepris:

$3.007
$3.007$3.007
-3.40%1D
USD
XRP (XRP) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-19 23:50:07 (UTC+8)

XRP (XRP) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 2.9889
$ 2.9889$ 2.9889
24 timer lav
$ 3.1227
$ 3.1227$ 3.1227
24 timer høy

$ 2.9889
$ 2.9889$ 2.9889

$ 3.1227
$ 3.1227$ 3.1227

$ 3.841939926147461
$ 3.841939926147461$ 3.841939926147461

$ 0.002802350092679262
$ 0.002802350092679262$ 0.002802350092679262

-0.05%

-3.40%

-0.68%

-0.68%

XRP (XRP) sanntidsprisen er $ 3.008. I løpet av de siste 24 timene har XRP blitt handlet mellom et bunnivå på $ 2.9889 og et toppnivå på $ 3.1227, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til XRP er $ 3.841939926147461, mens den rekordlave prisen er $ 0.002802350092679262.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har XRP endret seg med -0.05% i løpet av den siste timen, -3.40% over 24 timer og -0.68% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

XRP (XRP) Markedsinformasjon

No.3

$ 179.81B
$ 179.81B$ 179.81B

$ 210.46M
$ 210.46M$ 210.46M

$ 300.80B
$ 300.80B$ 300.80B

59.78B
59.78B 59.78B

100,000,000,000
100,000,000,000 100,000,000,000

99,985,800,180
99,985,800,180 99,985,800,180

59.77%

4.48%

2011-04-18 00:00:00

$ 0.005874
$ 0.005874$ 0.005874

XRP

Nåværende markedsverdi på XRP er $ 179.81B, med et 24-timers handelsvolum på $ 210.46M. Den sirkulerende forsyningen på XRP er 59.78B, med en total tilgang på 99985800180. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 300.80B.

XRP (XRP) Prishistorikk USD

Spor prisendringene XRP for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.105836-3.40%
30 dager$ +0.1043+3.59%
60 dager$ -0.5945-16.51%
90 dager$ +0.8918+42.14%
XRP Prisendring i dag

I dag registrerte XRP en endring på $ -0.105836 (-3.40%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

XRP 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.1043 (+3.59%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

XRP 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så XRP en endring på $ -0.5945 (-16.51%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

XRP 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.8918+42.14% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for XRP (XRP)?

Sjekk ut XRP Prishistorikk-siden nå.

Hva er XRP (XRP)

Ripple is the base currency of the Ripple network, which can be circulated throughout the ripple network. It has a total supply of 100 billion, and is gradually decreasing as the number of transactions increases. Ripple's operating company is Ripple Labs (formerly OpenCoin). Ripple currency is the only common currency in the ripple system. It is different from other currencies in the system. For example, CNY and USD cannot be cashed out across gateways. In other words, the CNY issued by the A gateway can only be cashed out at the A gateway, not the B gateway. Otherwise, you have to convert it into CNY of B gateway via pending-order of ripple system. However, Ripple has no such restrictions at all. It is universal in the ripple system. Ripple (XRP), same as Bitcoin, is a digital currency based on math and cryptography. But what different from the no-real-use Bitcoin is that XRP plays the role of connection and boasts security guarantee function in the Ripple system. Security-guarantee is indispensable, which requires that the gateway participating in this protocol must hold a small amount of XRP.

XRP er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere XRP investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk XRP Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om XRP på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din XRP kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

XRP Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil XRP (XRP) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine XRP (XRP) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for XRP.

Sjekk XRPprisprognosen nå!

XRP (XRP) tokenomics

Å forstå tokenomics bak XRP (XRP) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om XRP tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe XRP (XRP)

Leter du etter hvordan du kjøperXRP? Prosessen er enkel og problemfri!

XRP til lokale valutaer

XRP Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av XRP, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell XRP nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om XRP

Hvor mye er XRP (XRP) verdt i dag?
Live XRP prisen i USD er 3.008 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende XRP-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på XRP til USD er $ 3.008. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for XRP?
Markedsverdien for XRP er $ 179.81B USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av XRP?
Den sirkulerende forsyningen av XRP er 59.78B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forXRP ?
XRP oppnådde en ATH-pris på 3.841939926147461 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på XRP?
XRP så en ATL-pris på 0.002802350092679262 USD.
Hva er handelsvolumet til XRP?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for XRP er $ 210.46M USD.
Vil XRP gå høyere i år?
XRP kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut XRP prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-19 23:50:07 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

