Hva er XRP (XRP)

Ripple is the base currency of the Ripple network, which can be circulated throughout the ripple network. It has a total supply of 100 billion, and is gradually decreasing as the number of transactions increases. Ripple's operating company is Ripple Labs (formerly OpenCoin). Ripple currency is the only common currency in the ripple system. It is different from other currencies in the system. For example, CNY and USD cannot be cashed out across gateways. In other words, the CNY issued by the A gateway can only be cashed out at the A gateway, not the B gateway. Otherwise, you have to convert it into CNY of B gateway via pending-order of ripple system. However, Ripple has no such restrictions at all. It is universal in the ripple system. Ripple (XRP), same as Bitcoin, is a digital currency based on math and cryptography. But what different from the no-real-use Bitcoin is that XRP plays the role of connection and boasts security guarantee function in the Ripple system. Security-guarantee is indispensable, which requires that the gateway participating in this protocol must hold a small amount of XRP.

XRP Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil XRP (XRP) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine XRP (XRP) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for XRP.

Sjekk XRPprisprognosen nå!

XRP (XRP) tokenomics

Å forstå tokenomics bak XRP (XRP) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om XRP tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe XRP (XRP)

Folk spør også: Andre spørsmål om XRP Hvor mye er XRP (XRP) verdt i dag? Live XRP prisen i USD er 3.008 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende XRP-til-USD-pris? $ 3.008 . Hva er markedsverdien for XRP? Markedsverdien for XRP er $ 179.81B USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av XRP? Den sirkulerende forsyningen av XRP er 59.78B USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forXRP ? XRP oppnådde en ATH-pris på 3.841939926147461 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på XRP? XRP så en ATL-pris på 0.002802350092679262 USD . Hva er handelsvolumet til XRP? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for XRP er $ 210.46M USD .

XRP (XRP) Viktige bransjeoppdateringer

