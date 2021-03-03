SCRT (SCRT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i SCRT (SCRT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

SCRT (SCRT) Informasjon Secret Network is a decentralised network of computers (secret nodes) that utilize trusted execution environments (TEEs) to enable secure, private computation over encrypted data. The Secret Network blockchain itself is based on Cosmos SDK / Tendermint, meaning the network has its own independent consensus, on-chain governance, and features like slashing and delegation. It is secured by the native coin Secret (SCRT), which must be staked by network validators and is used for transaction fees as well as governance. Offisiell nettside: https://scrt.network Teknisk dokument: https://docs.scrt.network/ Blokkutforsker: https://www.mintscan.io/secret Kjøp SCRT nå!

SCRT (SCRT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for SCRT (SCRT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 52.79M $ 52.79M $ 52.79M Total forsyning: $ 334.49M $ 334.49M $ 334.49M Sirkulerende forsyning: $ 319.52M $ 319.52M $ 319.52M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 55.26M $ 55.26M $ 55.26M All-time high: $ 10.715 $ 10.715 $ 10.715 All-Time Low: $ 0.13660114265754694 $ 0.13660114265754694 $ 0.13660114265754694 Nåværende pris: $ 0.1652 $ 0.1652 $ 0.1652 Lær mer om SCRT (SCRT) pris

SCRT (SCRT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak SCRT (SCRT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SCRT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SCRT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SCRTs tokenomics, kan du utforske SCRT tokenets livepris!

Hvordan kjøpe SCRT Interessert i å legge til SCRT (SCRT) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe SCRT, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper SCRT på MEXC nå!

SCRT (SCRT) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til SCRT hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for SCRT nå!

SCRT prisforutsigelse Vil du vite hvor SCRT kan være på vei? Vår SCRT prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se SCRT tokenets prisforutsigelse nå!

