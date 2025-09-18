Hva er Roam (ROAM)

Roam is the largest decentralized wireless network worldwide. Committed to creating an open-access global wireless network, Roam ensures automated wireless connections, seamless switching between different networks, and secure connectivity for individuals, smart devices, and AI agents. By leveraging a blockchain-based credential infrastructure, Roam has facilitated the widespread adoption of WiFi OpenRoaming, offered global smart eSIM services and enabled a privacy protected data layer for AI applications.

Roam er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Roam investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.



I tillegg kan du:

- Sjekk ROAM Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.

- Les anmeldelser og analyser om Roam på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Roam kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Roam Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Roam (ROAM) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Roam (ROAM) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Roam.

Sjekk Roamprisprognosen nå!

Roam (ROAM) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Roam (ROAM) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om ROAM tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Roam (ROAM)

Leter du etter hvordan du kjøperRoam? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Roam på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

ROAM til lokale valutaer

Prøv konverting

Roam Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Roam, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om Roam Hvor mye er Roam (ROAM) verdt i dag? Live ROAM prisen i USD er 0.1137 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende ROAM-til-USD-pris? $ 0.1137 . Sjekk ut Den nåværende prisen på ROAM til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for Roam? Markedsverdien for ROAM er $ 35.85M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av ROAM? Den sirkulerende forsyningen av ROAM er 315.27M USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forROAM ? ROAM oppnådde en ATH-pris på 0.40935268299243394 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på ROAM? ROAM så en ATL-pris på 0.06792095365150401 USD . Hva er handelsvolumet til ROAM? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for ROAM er $ 821.06K USD . Vil ROAM gå høyere i år? ROAM kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut ROAM prisprognosen for en mer grundig analyse.

Roam (ROAM) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8) Type Informasjon 09-19 14:44:00 Bransjeoppdateringer Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3% 09-19 12:40:00 Bransjeoppdateringer Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days 09-19 11:35:00 Bransjeoppdateringer MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected" 09-18 11:44:00 Bransjeoppdateringer Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours 09-18 03:09:00 Bransjeoppdateringer Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses 09-16 14:49:00 Bransjeoppdateringer Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?