Dagens Roam livepris er 0.1137 USD. Spor prisoppdateringer for ROAM til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk ROAM pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Roam Logo

Roam Pris(ROAM)

1 ROAM til USD livepris:

$0.1136
-5.09%1D
USD
Roam (ROAM) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-19 23:34:15 (UTC+8)

Roam (ROAM) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.11295
24 timer lav
$ 0.1212
24 timer høy

$ 0.11295
$ 0.1212
$ 0.40935268299243394
$ 0.06792095365150401
-0.44%

-5.09%

-1.31%

-1.31%

Roam (ROAM) sanntidsprisen er $ 0.1137. I løpet av de siste 24 timene har ROAM blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.11295 og et toppnivå på $ 0.1212, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ROAM er $ 0.40935268299243394, mens den rekordlave prisen er $ 0.06792095365150401.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ROAM endret seg med -0.44% i løpet av den siste timen, -5.09% over 24 timer og -1.31% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Roam (ROAM) Markedsinformasjon

No.715

$ 35.85M
$ 821.06K
$ 113.70M
315.27M
1,000,000,000
996,151,135.594543
31.52%

SOL

Nåværende markedsverdi på Roam er $ 35.85M, med et 24-timers handelsvolum på $ 821.06K. Den sirkulerende forsyningen på ROAM er 315.27M, med en total tilgang på 996151135.594543. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 113.70M.

Roam (ROAM) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Roam for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.0060923-5.09%
30 dager$ +0.0405+55.32%
60 dager$ +0.0129+12.79%
90 dager$ -0.0386-25.35%
Roam Prisendring i dag

I dag registrerte ROAM en endring på $ -0.0060923 (-5.09%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Roam 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.0405 (+55.32%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Roam 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så ROAM en endring på $ +0.0129 (+12.79%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Roam 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.0386-25.35% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Roam (ROAM)?

Sjekk ut Roam Prishistorikk-siden nå.

Hva er Roam (ROAM)

Roam is the largest decentralized wireless network worldwide. Committed to creating an open-access global wireless network, Roam ensures automated wireless connections, seamless switching between different networks, and secure connectivity for individuals, smart devices, and AI agents. By leveraging a blockchain-based credential infrastructure, Roam has facilitated the widespread adoption of WiFi OpenRoaming, offered global smart eSIM services and enabled a privacy protected data layer for AI applications.

Roam er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Roam investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk ROAM Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Roam på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Roam kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Roam Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Roam (ROAM) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Roam (ROAM) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Roam.

Sjekk Roamprisprognosen nå!

Roam (ROAM) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Roam (ROAM) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om ROAM tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Roam (ROAM)

Leter du etter hvordan du kjøperRoam? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Roam på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

ROAM til lokale valutaer

1 Roam(ROAM) til VND
2,992.0155
1 Roam(ROAM) til AUD
A$0.171687
1 Roam(ROAM) til GBP
0.084138
1 Roam(ROAM) til EUR
0.096645
1 Roam(ROAM) til USD
$0.1137
1 Roam(ROAM) til MYR
RM0.47754
1 Roam(ROAM) til TRY
4.703769
1 Roam(ROAM) til JPY
¥16.7139
1 Roam(ROAM) til ARS
ARS$167.698404
1 Roam(ROAM) til RUB
9.45984
1 Roam(ROAM) til INR
10.015833
1 Roam(ROAM) til IDR
Rp1,894.999242
1 Roam(ROAM) til KRW
159.02082
1 Roam(ROAM) til PHP
6.487722
1 Roam(ROAM) til EGP
￡E.5.475792
1 Roam(ROAM) til BRL
R$0.604884
1 Roam(ROAM) til CAD
C$0.155769
1 Roam(ROAM) til BDT
13.841838
1 Roam(ROAM) til NGN
169.954212
1 Roam(ROAM) til COP
$444.140625
1 Roam(ROAM) til ZAR
R.1.971558
1 Roam(ROAM) til UAH
4.698084
1 Roam(ROAM) til TZS
T.Sh.281.434788
1 Roam(ROAM) til VES
Bs18.5331
1 Roam(ROAM) til CLP
$108.5835
1 Roam(ROAM) til PKR
Rs32.272608
1 Roam(ROAM) til KZT
61.558317
1 Roam(ROAM) til THB
฿3.619071
1 Roam(ROAM) til TWD
NT$3.436014
1 Roam(ROAM) til AED
د.إ0.417279
1 Roam(ROAM) til CHF
Fr0.089823
1 Roam(ROAM) til HKD
HK$0.883449
1 Roam(ROAM) til AMD
֏43.51299
1 Roam(ROAM) til MAD
.د.م1.025574
1 Roam(ROAM) til MXN
$2.088669
1 Roam(ROAM) til SAR
ريال0.426375
1 Roam(ROAM) til ETB
Br16.323909
1 Roam(ROAM) til KES
KSh14.687766
1 Roam(ROAM) til JOD
د.أ0.0806133
1 Roam(ROAM) til PLN
0.411594
1 Roam(ROAM) til RON
лв0.491184
1 Roam(ROAM) til SEK
kr1.069917
1 Roam(ROAM) til BGN
лв0.188742
1 Roam(ROAM) til HUF
Ft37.798428
1 Roam(ROAM) til CZK
2.350179
1 Roam(ROAM) til KWD
د.ك0.0346785
1 Roam(ROAM) til ILS
0.378621
1 Roam(ROAM) til BOB
Bs0.785667
1 Roam(ROAM) til AZN
0.19329
1 Roam(ROAM) til TJS
SM1.064232
1 Roam(ROAM) til GEL
0.30699
1 Roam(ROAM) til AOA
Kz103.645509
1 Roam(ROAM) til BHD
.د.ب0.0428649
1 Roam(ROAM) til BMD
$0.1137
1 Roam(ROAM) til DKK
kr0.721995
1 Roam(ROAM) til HNL
L2.980077
1 Roam(ROAM) til MUR
5.155158
1 Roam(ROAM) til NAD
$1.972695
1 Roam(ROAM) til NOK
kr1.130178
1 Roam(ROAM) til NZD
$0.19329
1 Roam(ROAM) til PAB
B/.0.1137
1 Roam(ROAM) til PGK
K0.475266
1 Roam(ROAM) til QAR
ر.ق0.412731
1 Roam(ROAM) til RSD
дин.11.340438
1 Roam(ROAM) til UZS
soʻm1,403.702679
1 Roam(ROAM) til ALL
L9.375702
1 Roam(ROAM) til ANG
ƒ0.203523
1 Roam(ROAM) til AWG
ƒ0.20466
1 Roam(ROAM) til BBD
$0.2274
1 Roam(ROAM) til BAM
KM0.188742
1 Roam(ROAM) til BIF
Fr339.3945
1 Roam(ROAM) til BND
$0.145536
1 Roam(ROAM) til BSD
$0.1137
1 Roam(ROAM) til JMD
$18.238617
1 Roam(ROAM) til KHR
456.626022
1 Roam(ROAM) til KMF
Fr47.5266
1 Roam(ROAM) til LAK
2,471.739081
1 Roam(ROAM) til LKR
Rs34.391976
1 Roam(ROAM) til MDL
L1.87605
1 Roam(ROAM) til MGA
Ar503.096349
1 Roam(ROAM) til MOP
P0.910737
1 Roam(ROAM) til MVR
1.73961
1 Roam(ROAM) til MWK
MK197.395707
1 Roam(ROAM) til MZN
MT7.26543
1 Roam(ROAM) til NPR
Rs16.022604
1 Roam(ROAM) til PYG
812.0454
1 Roam(ROAM) til RWF
Fr164.7513
1 Roam(ROAM) til SBD
$0.93234
1 Roam(ROAM) til SCR
1.730514
1 Roam(ROAM) til SRD
$4.330833
1 Roam(ROAM) til SVC
$0.994875
1 Roam(ROAM) til SZL
L1.972695
1 Roam(ROAM) til TMT
m0.39795
1 Roam(ROAM) til TND
د.ت0.330867
1 Roam(ROAM) til TTD
$0.769749
1 Roam(ROAM) til UGX
Sh398.8596
1 Roam(ROAM) til XAF
Fr63.4446
1 Roam(ROAM) til XCD
$0.30699
1 Roam(ROAM) til XOF
Fr63.4446
1 Roam(ROAM) til XPF
Fr11.4837
1 Roam(ROAM) til BWP
P1.514484
1 Roam(ROAM) til BZD
$0.228537
1 Roam(ROAM) til CVE
$10.662786
1 Roam(ROAM) til DJF
Fr20.2386
1 Roam(ROAM) til DOP
$7.051674
1 Roam(ROAM) til DZD
د.ج14.730972
1 Roam(ROAM) til FJD
$0.255825
1 Roam(ROAM) til GNF
Fr988.6215
1 Roam(ROAM) til GTQ
Q0.870942
1 Roam(ROAM) til GYD
$23.796273
1 Roam(ROAM) til ISK
kr13.7577

Roam Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Roam, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Roam nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Roam

Hvor mye er Roam (ROAM) verdt i dag?
Live ROAM prisen i USD er 0.1137 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende ROAM-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på ROAM til USD er $ 0.1137. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Roam?
Markedsverdien for ROAM er $ 35.85M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av ROAM?
Den sirkulerende forsyningen av ROAM er 315.27M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forROAM ?
ROAM oppnådde en ATH-pris på 0.40935268299243394 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på ROAM?
ROAM så en ATL-pris på 0.06792095365150401 USD.
Hva er handelsvolumet til ROAM?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for ROAM er $ 821.06K USD.
Vil ROAM gå høyere i år?
ROAM kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut ROAM prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-19 23:34:15 (UTC+8)

Roam (ROAM) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Se mer

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

ROAM-til-USD-kalkulator

Beløp

ROAM
ROAM
USD
USD

1 ROAM = 0.1137 USD

Handle ROAM

ROAMUSDT
$0.1136
-5.17%

