Basert på forutsigelsen din, kan Roam potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.1091 i 2025.

Basert på forutsigelsen din, kan Roam potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.114555 i 2026.

I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på ROAM for 2027 $ 0.120282 med en 10.25% vekstrate.

I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på ROAM for 2028 $ 0.126296 med en 15.76% vekstrate.

I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på ROAM for 2029 $ 0.132611 med en 21.55% vekstrate.

I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på ROAM for 2030 $ 0.139242 med en 27.63% vekstrate.

I 2040 kan prisen på Roam potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.226811.

I 2050 kan prisen på Roam potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.369451.