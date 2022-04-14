Roam (ROAM) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Roam (ROAM), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Roam (ROAM) Informasjon Roam is the largest decentralized wireless network worldwide. Committed to creating an open-access global wireless network, Roam ensures automated wireless connections, seamless switching between different networks, and secure connectivity for individuals, smart devices, and AI agents. By leveraging a blockchain-based credential infrastructure, Roam has facilitated the widespread adoption of WiFi OpenRoaming, offered global smart eSIM services and enabled a privacy protected data layer for AI applications. Offisiell nettside: https://weroam.xyz/ Teknisk dokument: https://weroam.xyz/whitepaper Blokkutforsker: https://solscan.io/token/RoamA1USA8xjvpTJZ6RvvxyDRzNh6GCA1zVGKSiMVkn Kjøp ROAM nå!

Roam (ROAM) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Roam (ROAM), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 34.97M $ 34.97M $ 34.97M Total forsyning: $ 996.13M $ 996.13M $ 996.13M Sirkulerende forsyning: $ 315.63M $ 315.63M $ 315.63M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 110.80M $ 110.80M $ 110.80M All-time high: $ 1.0746 $ 1.0746 $ 1.0746 All-Time Low: $ 0.06792095365150401 $ 0.06792095365150401 $ 0.06792095365150401 Nåværende pris: $ 0.1108 $ 0.1108 $ 0.1108 Lær mer om Roam (ROAM) pris

Roam (ROAM) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Roam (ROAM) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ROAM tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ROAM tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ROAMs tokenomics, kan du utforske ROAM tokenets livepris!

Hvordan kjøpe ROAM Interessert i å legge til Roam (ROAM) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe ROAM, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper ROAM på MEXC nå!

Roam (ROAM) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til ROAM hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for ROAM nå!

ROAM prisforutsigelse Vil du vite hvor ROAM kan være på vei? Vår ROAM prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se ROAM tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!