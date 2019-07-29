Hva er WINK (WIN)

The first TRON ecosystem comprehensive oracle WINkLink fully integrates the real world with the blockchain space will be able to provide reliable, unpredictable and verifiable random numbers, and fully restore trust and improve user experience by tapping into data, events, and payment systems etc.

WINK er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere WINK investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.



I tillegg kan du:

- Sjekk WIN Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.

- Les anmeldelser og analyser om WINK på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din WINK kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

WINK Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil WINK (WIN) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine WINK (WIN) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for WINK.

Sjekk WINKprisprognosen nå!

WINK (WIN) tokenomics

Å forstå tokenomics bak WINK (WIN) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om WIN tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe WINK (WIN)

Leter du etter hvordan du kjøperWINK? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe WINK på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

WIN til lokale valutaer

Prøv konverting

WINK Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av WINK, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om WINK Hvor mye er WINK (WIN) verdt i dag? Live WIN prisen i USD er 0.00005035 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende WIN-til-USD-pris? $ 0.00005035 . Sjekk ut Den nåværende prisen på WIN til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for WINK? Markedsverdien for WIN er $ 50.03M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av WIN? Den sirkulerende forsyningen av WIN er 993.70B USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forWIN ? WIN oppnådde en ATH-pris på 0.00296486 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på WIN? WIN så en ATL-pris på 0.0000414521353705 USD . Hva er handelsvolumet til WIN? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for WIN er $ 321.88K USD . Vil WIN gå høyere i år? WIN kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut WIN prisprognosen for en mer grundig analyse.

WINK (WIN) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8) Type Informasjon 09-19 14:44:00 Bransjeoppdateringer Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3% 09-19 12:40:00 Bransjeoppdateringer Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days 09-19 11:35:00 Bransjeoppdateringer MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected" 09-18 11:44:00 Bransjeoppdateringer Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours 09-18 03:09:00 Bransjeoppdateringer Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses 09-16 14:49:00 Bransjeoppdateringer Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?