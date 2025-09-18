Hva er REVOX (REX)

REVOX.AI is building the shared AI interface for Web3 through its permissionless machine learning infrastructure, empowering the construction and innovation of decentralized AI applications through modular agents. REVOX's flagship super-app Web3 GPT Lense, Smart Wallet and ReadON DAO APP have already garnered over 21 million users worldwide.

REVOX (REX) tokenomics

Å forstå tokenomics bak REVOX (REX) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om REX tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om REVOX Hvor mye er REVOX (REX) verdt i dag? Live REX prisen i USD er 0.040554 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende REX-til-USD-pris? $ 0.040554 . Sjekk ut Den nåværende prisen på REX til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for REVOX? Markedsverdien for REX er $ 79.14M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av REX? Den sirkulerende forsyningen av REX er 1.95B USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forREX ? REX oppnådde en ATH-pris på 0.21081231238040127 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på REX? REX så en ATL-pris på 0.004696973482696565 USD . Hva er handelsvolumet til REX? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for REX er $ 60.52K USD . Vil REX gå høyere i år? REX kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut REX prisprognosen for en mer grundig analyse.

REVOX (REX) Viktige bransjeoppdateringer

