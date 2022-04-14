REVOX (REX) tokenomics Oppdag viktig innsikt i REVOX (REX), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

REVOX (REX) Informasjon REVOX.AI is building the shared AI interface for Web3 through its permissionless machine learning infrastructure, empowering the construction and innovation of decentralized AI applications through modular agents. REVOX's flagship super-app Web3 GPT Lense, Smart Wallet and ReadON DAO APP have already garnered over 21 million users worldwide. Offisiell nettside: https://www.revox.ai/ Teknisk dokument: https://docs.revox.ai/ Blokkutforsker: https://bscscan.com/token/0x90869b3a42E399951bd5F5fF278B8CC5ee1Dc0fE Kjøp REX nå!

REVOX (REX) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for REVOX (REX), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 89.57M $ 89.57M $ 89.57M Total forsyning: $ 3.00B $ 3.00B $ 3.00B Sirkulerende forsyning: $ 1.95B $ 1.95B $ 1.95B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 137.69M $ 137.69M $ 137.69M All-time high: $ 0.082924 $ 0.082924 $ 0.082924 All-Time Low: $ 0.004696973482696565 $ 0.004696973482696565 $ 0.004696973482696565 Nåværende pris: $ 0.045898 $ 0.045898 $ 0.045898 Lær mer om REVOX (REX) pris

REVOX (REX) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak REVOX (REX) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet REX tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange REX tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår REXs tokenomics, kan du utforske REX tokenets livepris!

