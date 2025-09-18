Hva er Rarible (RARI)

$RARI powers infrastructure for onchain commerce. It is the native governance token of the Rarible ecosystem, stewarded by the RARI Foundation on behalf of the community. RARI Foundation facilitates a cross-chain rewards program on Rarible.com, designed to fuel long-term growth and deepen liquidity. Every trade on the NFT marketplace generates fees that are then collected by the Foundation and distributed to users in $RARI. Holders can also stake $RARI to delegate voting power and earn APY — taking part in governance while sharing in the long-term value created by the ecosystem.

Folk spør også: Andre spørsmål om Rarible Hvor mye er Rarible (RARI) verdt i dag? Live RARI prisen i USD er 0.9393 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende RARI-til-USD-pris? $ 0.9393 . Sjekk ut Den nåværende prisen på RARI til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for Rarible? Markedsverdien for RARI er $ 18.31M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av RARI? Den sirkulerende forsyningen av RARI er 19.49M USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forRARI ? RARI oppnådde en ATH-pris på 63.5297647443624 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på RARI? RARI så en ATL-pris på 0.309504826433 USD . Hva er handelsvolumet til RARI? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for RARI er $ 153.75K USD . Vil RARI gå høyere i år? RARI kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut RARI prisprognosen for en mer grundig analyse.

