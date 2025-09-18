Dagens Rarible livepris er 0.9393 USD. Spor prisoppdateringer for RARI til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk RARI pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Rarible livepris er 0.9393 USD. Spor prisoppdateringer for RARI til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk RARI pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Rarible Pris(RARI)

$0.9393
-0.15%1D
Rarible (RARI) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 02:03:46 (UTC+8)

Rarible (RARI) Prisinformasjon (USD)

$ 0.9361
$ 0.9643
$ 0.9361
$ 0.9643
$ 63.5297647443624
$ 0.309504826433
-0.06%

-0.15%

-2.30%

-2.30%

Rarible (RARI) sanntidsprisen er $ 0.9393. I løpet av de siste 24 timene har RARI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.9361 og et toppnivå på $ 0.9643, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til RARI er $ 63.5297647443624, mens den rekordlave prisen er $ 0.309504826433.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har RARI endret seg med -0.06% i løpet av den siste timen, -0.15% over 24 timer og -2.30% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Rarible (RARI) Markedsinformasjon

$ 18.31M
$ 153.75K
$ 23.48M
19.49M
25,000,000
25,000,000
77.95%

Nåværende markedsverdi på Rarible er $ 18.31M, med et 24-timers handelsvolum på $ 153.75K. Den sirkulerende forsyningen på RARI er 19.49M, med en total tilgang på 25000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 23.48M.

Rarible (RARI) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Rarible for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

I dag$ -0.001411-0.15%
30 dager$ -0.0364-3.74%
60 dager$ -0.1562-14.26%
90 dager$ +0.0707+8.13%
Rarible Prisendring i dag

I dag registrerte RARI en endring på $ -0.001411 (-0.15%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Rarible 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.0364 (-3.74%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Rarible 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så RARI en endring på $ -0.1562 (-14.26%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Rarible 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.0707+8.13% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Rarible (RARI)?

Sjekk ut Rarible Prishistorikk-siden nå.

Hva er Rarible (RARI)

$RARI powers infrastructure for onchain commerce. It is the native governance token of the Rarible ecosystem, stewarded by the RARI Foundation on behalf of the community. RARI Foundation facilitates a cross-chain rewards program on Rarible.com, designed to fuel long-term growth and deepen liquidity. Every trade on the NFT marketplace generates fees that are then collected by the Foundation and distributed to users in $RARI. Holders can also stake $RARI to delegate voting power and earn APY — taking part in governance while sharing in the long-term value created by the ecosystem.

Rarible er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Rarible investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk RARI Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Rarible på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Rarible kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Rarible Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Rarible (RARI) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Rarible (RARI) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Rarible.

Sjekk Raribleprisprognosen nå!

Rarible (RARI) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Rarible (RARI) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om RARI tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Rarible (RARI)

Leter du etter hvordan du kjøperRarible? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Rarible på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

RARI til lokale valutaer

For en mer dyptgående forståelse av Rarible, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Offisiell Rarible nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Rarible

Hvor mye er Rarible (RARI) verdt i dag?
Live RARI prisen i USD er 0.9393 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende RARI-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på RARI til USD er $ 0.9393. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Rarible?
Markedsverdien for RARI er $ 18.31M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av RARI?
Den sirkulerende forsyningen av RARI er 19.49M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forRARI ?
RARI oppnådde en ATH-pris på 63.5297647443624 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på RARI?
RARI så en ATL-pris på 0.309504826433 USD.
Hva er handelsvolumet til RARI?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for RARI er $ 153.75K USD.
Vil RARI gå høyere i år?
RARI kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut RARI prisprognosen for en mer grundig analyse.
