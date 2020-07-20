RARI

$RARI powers infrastructure for onchain commerce. It is the native governance token of the Rarible ecosystem, stewarded by the RARI Foundation on behalf of the community. RARI Foundation facilitates a cross-chain rewards program on Rarible.com, designed to fuel long-term growth and deepen liquidity. Every trade on the NFT marketplace generates fees that are then collected by the Foundation and distributed to users in $RARI. Holders can also stake $RARI to delegate voting power and earn APY — taking part in governance while sharing in the long-term value created by the ecosystem.

NavnRARI

RangeringNo.971

Markedsverdi$0,00

Fullt utvannet markedsverdi$0,00

Markedsandel%

Handelsvolum/markedsgrense (24 timer)1,65%

Opplagsforsyning19 488 927,79192479

Maksimal forsyning25 000 000

Total forsyning25 000 000

Opplagsforsyning0.7795%

Utstedelsesdato--

Prisen for aktivaen da den først ble utstedt--

All-time high63.5297647443624,2021-11-16

Laveste pris0.309504826433,2020-07-20

Offentlig blokkjedeETH

Sektor

Sosiale medier

Ansvarsfraskrivelse: Dataene leveres av cmc og bør ikke betraktes som investeringsråd.

