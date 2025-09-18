Dagens Quidax Token livepris er 0.14746 USD. Spor prisoppdateringer for QDX til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk QDX pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Quidax Token livepris er 0.14746 USD. Spor prisoppdateringer for QDX til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk QDX pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Quidax Token Pris(QDX)

$0.14746
-0.47%1D
Quidax Token (QDX) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 04:34:28 (UTC+8)

Quidax Token (QDX) Prisinformasjon (USD)

$ 0.14657
$ 0.15093
$ 0.14657
$ 0.15093
$ 0.15191884421355048
$ 0
+0.12%

-0.47%

+7.04%

+7.04%

Quidax Token (QDX) sanntidsprisen er $ 0.14746. I løpet av de siste 24 timene har QDX blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.14657 og et toppnivå på $ 0.15093, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til QDX er $ 0.15191884421355048, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har QDX endret seg med +0.12% i løpet av den siste timen, -0.47% over 24 timer og +7.04% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Quidax Token (QDX) Markedsinformasjon

No.1142

$ 11.35M
$ 598.06K
$ 73.73M
77.00M
500,000,000
500,000,000
15.40%

BSC

Nåværende markedsverdi på Quidax Token er $ 11.35M, med et 24-timers handelsvolum på $ 598.06K. Den sirkulerende forsyningen på QDX er 77.00M, med en total tilgang på 500000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 73.73M.

Quidax Token (QDX) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Quidax Token for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.0006963-0.47%
30 dager$ +0.01187+8.75%
60 dager$ +0.04088+38.35%
90 dager$ +0.04308+41.27%
Quidax Token Prisendring i dag

I dag registrerte QDX en endring på $ -0.0006963 (-0.47%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Quidax Token 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.01187 (+8.75%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Quidax Token 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så QDX en endring på $ +0.04088 (+38.35%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Quidax Token 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.04308+41.27% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Quidax Token (QDX)?

Sjekk ut Quidax Token Prishistorikk-siden nå.

Hva er Quidax Token (QDX)

QDX is the utility token of the Quidax ecosystem. It will provide various benefits to holders, including trading fee discounts, passive income & access to exclusive features on Quidax.

Quidax Token er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Quidax Token investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk QDX Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Quidax Token på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Quidax Token kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Quidax Token Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Quidax Token (QDX) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Quidax Token (QDX) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Quidax Token.

Sjekk Quidax Tokenprisprognosen nå!

Quidax Token (QDX) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Quidax Token (QDX) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om QDX tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Quidax Token (QDX)

Leter du etter hvordan du kjøperQuidax Token? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Quidax Token på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

QDX til lokale valutaer

Quidax Token Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Quidax Token, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Quidax Token nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Quidax Token

Hvor mye er Quidax Token (QDX) verdt i dag?
Live QDX prisen i USD er 0.14746 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende QDX-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på QDX til USD er $ 0.14746. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Quidax Token?
Markedsverdien for QDX er $ 11.35M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av QDX?
Den sirkulerende forsyningen av QDX er 77.00M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forQDX ?
QDX oppnådde en ATH-pris på 0.15191884421355048 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på QDX?
QDX så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til QDX?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for QDX er $ 598.06K USD.
Vil QDX gå høyere i år?
QDX kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut QDX prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 04:34:28 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

