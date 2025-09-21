Quidax Token (QDX)-prisforutsigelse (USD)

Få Quidax Token prisprognoser for 2026, 2027, 2028, 2030 og mer. Forutsi hvor mye QDX vil øke de neste 5 årene eller mer. Forutsi fremtidige prisscenarioer umiddelbart basert på markedstrender og sentiment.

Quidax Token-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) Quidax Token (QDX) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan Quidax Token potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.12888 i 2025. Quidax Token (QDX) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan Quidax Token potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.135324 i 2026. Quidax Token (QDX) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på QDX for 2027 $ 0.142090 med en 10.25% vekstrate. Quidax Token (QDX) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på QDX for 2028 $ 0.149194 med en 15.76% vekstrate. Quidax Token (QDX) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på QDX for 2029 $ 0.156654 med en 21.55% vekstrate. Quidax Token (QDX) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på QDX for 2030 $ 0.164487 med en 27.63% vekstrate. Quidax Token (QDX) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Quidax Token potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.267932. Quidax Token (QDX) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Quidax Token potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.436433.

2026 $ 0.135324 5.00%

2027 $ 0.142090 10.25%

2028 $ 0.149194 15.76%

2029 $ 0.156654 21.55%

2030 $ 0.164487 27.63%

2031 $ 0.172711 34.01%

2032 $ 0.181347 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 0.190414 47.75%

2034 $ 0.199935 55.13%

2035 $ 0.209931 62.89%

2036 $ 0.220428 71.03%

2037 $ 0.231449 79.59%

2038 $ 0.243022 88.56%

2039 $ 0.255173 97.99%

2040 $ 0.267932 107.89% Vis mer Kortsiktig Quidax Token-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst September 21, 2025(I dag) $ 0.12888 0.00%

September 22, 2025(I morgen) $ 0.128897 0.01%

September 28, 2025(Denne uken) $ 0.129003 0.10%

October 21, 2025(30 dager) $ 0.129409 0.41% Quidax Token (QDX) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for QDX September 21, 2025(I dag) er $0.12888 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. Quidax Token (QDX) Prisforutsigelse i morgen For September 22, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for QDX, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $0.128897 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. Quidax Token (QDX) Prisforutsigelse denne uken September 28, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for QDX, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $0.129003 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. Quidax Token (QDX) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for QDX $0.129409 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende Quidax Token prisstatistikk Gjeldende pris $ 0.12888 Prisendring (24 t) -4.60% Markedsverdi $ 9.92M Opplagsforsyning 77.00M Volum (24 timer) $ 406.81K Den siste QDX-prisen er $ 0.12888. Den har en 24-timers endring på -4.60%, med et 24-timers handelsvolum på $ 406.81K. Videre har QDX en sirkulerende forsyning på 77.00M og total markedsverdi på $ 9.92M.

Quidax Token Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for Quidax Token direktepris, er gjeldende pris for Quidax Token 0.12888USD. Den sirkulerende forsyningen av Quidax Token(QDX) er 0.00 QDX , som gir den en markedsverdi på $9.92M . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer -0.11% $ -0.016589 $ 0.14561 $ 0.07652

7 dager -0.07% $ -0.010230 $ 0.17828 $ 0.07652

30 dager -0.01% $ -0.002360 $ 0.17828 $ 0.07652 24-timers ytelse De siste 24 timene har Quidax Token vist en prisbevegelse på $-0.016589 , noe som gjenspeiler en -0.11% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har Quidax Token handlet på en topp på $0.17828 og en bunn på $0.07652 . Det så en prisendring på -0.07% . Denne nylige trenden viser potensialet til QDX for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har Quidax Token opplevd en -0.01% endring, som gjenspeiler omtrent $-0.002360 av dens verdi. Dette indikerer at QDX kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid. Sjekk den komplette Quidax Token prishistorikken for detaljerte trender på MEXC Se full QDX prishistorikk

Hvordan fungerer Quidax Token (QDX) prisforutsigelsesmodul? Quidax Token-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for QDX basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for Quidax Token det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for QDX, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til Quidax Token. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til QDX. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til QDX for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til Quidax Token.

Hvorfor er QDX-prisforutsigelse viktig?

QDX-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ): Er det verdt å investere i QDX nå? I følge dine forutsigelser vil QDX oppnå -- undefined , noe som gjør det til et token verdt å vurdere. Hva er prisforutsigelsen for QDX neste måned? I følge Quidax Token (QDX)-prisforutsigelsesverktøyet, vil den prognostiserte QDX-prisen nå -- undefined . Hvor mye vil 1 QDX koste i 2026? Prisen på 1 Quidax Token (QDX) i dag er $0.12888 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil QDX øke med 0.00% , og vil nå -- i 2026. Hva er den forventede prisen på QDX i 2027? Quidax Token (QDX) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 QDX innen 2027. Hva er det estimerte prismålet for QDX i 2028? I følge prisforutsigelsen din, vil Quidax Token (QDX) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2028. Hva er det estimerte prismålet for QDX i 2029? I følge prisforutsigelsen din, vil Quidax Token (QDX) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2029. Hvor mye vil 1 QDX koste i 2030? Prisen på 1 Quidax Token (QDX) i dag er $0.12888 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil QDX øke med 0.00% , og vil nå -- i 2030. Hva er prisforutsigelsen for QDX i 2040? Quidax Token (QDX) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 QDX innen 2040.