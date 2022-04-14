Quidax Token (QDX) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Quidax Token (QDX), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Quidax Token (QDX) Informasjon QDX is the utility token of the Quidax ecosystem. It will provide various benefits to holders, including trading fee discounts, passive income & access to exclusive features on Quidax. Offisiell nettside: https://qdx.quidax.io/ Teknisk dokument: https://qdx.quidax.io/docs/QDXwhitepaper.pdf Blokkutforsker: https://bscscan.com/token/0x08bc237aa00f275b758542c9f5c125b568bc390a Kjøp QDX nå!

Quidax Token (QDX) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Quidax Token (QDX), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 10.10M $ 10.10M $ 10.10M Total forsyning: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Sirkulerende forsyning: $ 77.00M $ 77.00M $ 77.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 65.56M $ 65.56M $ 65.56M All-time high: $ 0.17828 $ 0.17828 $ 0.17828 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.13112 $ 0.13112 $ 0.13112 Lær mer om Quidax Token (QDX) pris

Quidax Token (QDX) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Quidax Token (QDX) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet QDX tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange QDX tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår QDXs tokenomics, kan du utforske QDX tokenets livepris!

