Dagens OKB livepris er 189.992 USD. Spor prisoppdateringer for OKB til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer.

$189.992
OKB (OKB) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 04:28:13 (UTC+8)

OKB (OKB) Prisinformasjon (USD)

$ 189.908
OKB (OKB) sanntidsprisen er $ 189.992. I løpet av de siste 24 timene har OKB blitt handlet mellom et bunnivå på $ 189.908 og et toppnivå på $ 196.691, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til OKB er $ 139.75844256653266, mens den rekordlave prisen er $ 1.25311487482.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har OKB endret seg med -0.09% i løpet av den siste timen, -0.47% over 24 timer og -4.38% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

OKB (OKB) Markedsinformasjon

Nåværende markedsverdi på OKB er $ 3.99B, med et 24-timers handelsvolum på $ 8.86M. Den sirkulerende forsyningen på OKB er 21.00M, med en total tilgang på 21000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 3.99B.

OKB (OKB) Prishistorikk USD

Spor prisendringene OKB for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.89718-0.47%
30 dager$ +15.189+8.68%
60 dager$ +141.013+287.90%
90 dager$ +139.511+276.36%
OKB Prisendring i dag

I dag registrerte OKB en endring på $ -0.89718 (-0.47%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

OKB 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +15.189 (+8.68%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

OKB 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så OKB en endring på $ +141.013 (+287.90%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

OKB 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +139.511+276.36% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for OKB (OKB)?

Sjekk ut OKB Prishistorikk-siden nå.

Hva er OKB (OKB)

OKB is the OKEx utility token released by the OK Blockchain Foundation and Maltese crypto exchange, OKEx, that enables users to access the crypto exchange’s special features. The coin is used to calculate and pay trading fees, grant users access to voting and governance on the platform, and reward users for holding OKB.

OKB er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere OKB investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk OKB Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om OKB på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din OKB kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

OKB Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil OKB (OKB) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine OKB (OKB) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for OKB.

Sjekk OKBprisprognosen nå!

OKB (OKB) tokenomics

Å forstå tokenomics bak OKB (OKB) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om OKB tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe OKB (OKB)

Leter du etter hvordan du kjøperOKB? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe OKB på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

OKB til lokale valutaer

1 OKB(OKB) til VND
4,999,639.48
1 OKB(OKB) til AUD
A$286.88792
1 OKB(OKB) til GBP
140.59408
1 OKB(OKB) til EUR
161.4932
1 OKB(OKB) til USD
$189.992
1 OKB(OKB) til MYR
RM797.9664
1 OKB(OKB) til TRY
7,861.86896
1 OKB(OKB) til JPY
¥27,928.824
1 OKB(OKB) til ARS
ARS$280,223.00064
1 OKB(OKB) til RUB
15,864.332
1 OKB(OKB) til INR
16,734.49536
1 OKB(OKB) til IDR
Rp3,166,532.06672
1 OKB(OKB) til KRW
265,722.8112
1 OKB(OKB) til PHP
10,827.64408
1 OKB(OKB) til EGP
￡E.9,150.01472
1 OKB(OKB) til BRL
R$1,010.75744
1 OKB(OKB) til CAD
C$260.28904
1 OKB(OKB) til BDT
23,129.62608
1 OKB(OKB) til NGN
283,992.44192
1 OKB(OKB) til COP
$742,156.25
1 OKB(OKB) til ZAR
R.3,294.46128
1 OKB(OKB) til UAH
7,850.46944
1 OKB(OKB) til TZS
T.Sh.470,275.79808
1 OKB(OKB) til VES
Bs30,968.696
1 OKB(OKB) til CLP
$181,442.36
1 OKB(OKB) til PKR
Rs53,927.32928
1 OKB(OKB) til KZT
102,863.56872
1 OKB(OKB) til THB
฿6,041.7456
1 OKB(OKB) til TWD
NT$5,743.45816
1 OKB(OKB) til AED
د.إ697.27064
1 OKB(OKB) til CHF
Fr150.09368
1 OKB(OKB) til HKD
HK$1,476.23784
1 OKB(OKB) til AMD
֏72,709.9384
1 OKB(OKB) til MAD
.د.م1,713.72784
1 OKB(OKB) til MXN
$3,497.75272
1 OKB(OKB) til SAR
ريال712.47
1 OKB(OKB) til ETB
Br27,277.15144
1 OKB(OKB) til KES
KSh24,543.16656
1 OKB(OKB) til JOD
د.أ134.704328
1 OKB(OKB) til PLN
687.77104
1 OKB(OKB) til RON
лв820.76544
1 OKB(OKB) til SEK
kr1,787.82472
1 OKB(OKB) til BGN
лв315.38672
1 OKB(OKB) til HUF
Ft63,140.04136
1 OKB(OKB) til CZK
3,929.03456
1 OKB(OKB) til KWD
د.ك57.94756
1 OKB(OKB) til ILS
632.67336
1 OKB(OKB) til BOB
Bs1,312.84472
1 OKB(OKB) til AZN
322.9864
1 OKB(OKB) til TJS
SM1,778.32512
1 OKB(OKB) til GEL
512.9784
1 OKB(OKB) til AOA
Kz173,191.00744
1 OKB(OKB) til BHD
.د.ب71.626984
1 OKB(OKB) til BMD
$189.992
1 OKB(OKB) til DKK
kr1,206.4492
1 OKB(OKB) til HNL
L4,979.69032
1 OKB(OKB) til MUR
8,614.23728
1 OKB(OKB) til NAD
$3,296.3612
1 OKB(OKB) til NOK
kr1,888.52048
1 OKB(OKB) til NZD
$322.9864
1 OKB(OKB) til PAB
B/.189.992
1 OKB(OKB) til PGK
K794.16656
1 OKB(OKB) til QAR
ر.ق689.67096
1 OKB(OKB) til RSD
дин.18,953.60192
1 OKB(OKB) til UZS
soʻm2,345,578.53464
1 OKB(OKB) til ALL
L15,666.74032
1 OKB(OKB) til ANG
ƒ340.08568
1 OKB(OKB) til AWG
ƒ341.9856
1 OKB(OKB) til BBD
$379.984
1 OKB(OKB) til BAM
KM315.38672
1 OKB(OKB) til BIF
Fr567,126.12
1 OKB(OKB) til BND
$243.18976
1 OKB(OKB) til BSD
$189.992
1 OKB(OKB) til JMD
$30,476.61672
1 OKB(OKB) til KHR
763,019.27152
1 OKB(OKB) til KMF
Fr79,416.656
1 OKB(OKB) til LAK
4,130,260.78696
1 OKB(OKB) til LKR
Rs57,468.78016
1 OKB(OKB) til MDL
L3,134.868
1 OKB(OKB) til MGA
Ar840,670.90184
1 OKB(OKB) til MOP
P1,521.83592
1 OKB(OKB) til MVR
2,906.8776
1 OKB(OKB) til MWK
MK329,847.01112
1 OKB(OKB) til MZN
MT12,140.4888
1 OKB(OKB) til NPR
Rs26,773.67264
1 OKB(OKB) til PYG
1,356,922.864
1 OKB(OKB) til RWF
Fr275,298.408
1 OKB(OKB) til SBD
$1,557.9344
1 OKB(OKB) til SCR
2,722.58536
1 OKB(OKB) til SRD
$7,236.79528
1 OKB(OKB) til SVC
$1,662.43
1 OKB(OKB) til SZL
L3,296.3612
1 OKB(OKB) til TMT
m664.972
1 OKB(OKB) til TND
د.ت552.87672
1 OKB(OKB) til TTD
$1,286.24584
1 OKB(OKB) til UGX
Sh666,491.936
1 OKB(OKB) til XAF
Fr106,015.536
1 OKB(OKB) til XCD
$512.9784
1 OKB(OKB) til XOF
Fr106,015.536
1 OKB(OKB) til XPF
Fr19,189.192
1 OKB(OKB) til BWP
P2,530.69344
1 OKB(OKB) til BZD
$381.88392
1 OKB(OKB) til CVE
$17,817.44976
1 OKB(OKB) til DJF
Fr33,628.584
1 OKB(OKB) til DOP
$11,783.30384
1 OKB(OKB) til DZD
د.ج24,615.36352
1 OKB(OKB) til FJD
$427.482
1 OKB(OKB) til GNF
Fr1,651,980.44
1 OKB(OKB) til GTQ
Q1,455.33872
1 OKB(OKB) til GYD
$39,763.42568
1 OKB(OKB) til ISK
kr22,989.032

OKB Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av OKB, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Offisiell OKB nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om OKB

Hvor mye er OKB (OKB) verdt i dag?
Live OKB prisen i USD er 189.992 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende OKB-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på OKB til USD er $ 189.992. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for OKB?
Markedsverdien for OKB er $ 3.99B USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av OKB?
Den sirkulerende forsyningen av OKB er 21.00M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forOKB ?
OKB oppnådde en ATH-pris på 139.75844256653266 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på OKB?
OKB så en ATL-pris på 1.25311487482 USD.
Hva er handelsvolumet til OKB?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for OKB er $ 8.86M USD.
Vil OKB gå høyere i år?
OKB kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut OKB prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 04:28:13 (UTC+8)

OKB (OKB) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

