Pyth Network (PYTH) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Pyth Network (PYTH), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.

Pyth Network (PYTH) Informasjon The Pyth Network is the largest and fastest-growing first-party oracle network. Pyth delivers real-time market data to financial dApps across 40+ blockchains and provides 350+ low-latency price feeds across cryptocurrencies, equities, ETFs, FX pairs, and commodities. Pyth connects high-fidelity market data from the world’s largest professional traders and exchanges to any smart contract, anywhere. Offisiell nettside: https://pyth.network/ Teknisk dokument: https://pyth.network/whitepaper_v2.pdf Blokkutforsker: https://solscan.io/token/HZ1JovNiVvGrGNiiYvEozEVgZ58xaU3RKwX8eACQBCt3 Kjøp PYTH nå!

Pyth Network (PYTH) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Pyth Network (PYTH), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 915.40M $ 915.40M $ 915.40M Total forsyning: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Sirkulerende forsyning: $ 5.75B $ 5.75B $ 5.75B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.59B $ 1.59B $ 1.59B All-time high: $ 4 $ 4 $ 4 All-Time Low: $ 0.08123667498284516 $ 0.08123667498284516 $ 0.08123667498284516 Nåværende pris: $ 0.1592 $ 0.1592 $ 0.1592 Lær mer om Pyth Network (PYTH) pris

Pyth Network (PYTH) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Pyth Network (PYTH) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet PYTH tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange PYTH tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår PYTHs tokenomics, kan du utforske PYTH tokenets livepris!

Hvordan kjøpe PYTH Interessert i å legge til Pyth Network (PYTH) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe PYTH, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper PYTH på MEXC nå!

Pyth Network (PYTH) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til PYTH hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for PYTH nå!

PYTH prisforutsigelse Vil du vite hvor PYTH kan være på vei? Vår PYTH prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se PYTH tokenets prisforutsigelse nå!

