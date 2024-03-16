PYTH

The Pyth Network is the largest and fastest-growing first-party oracle network. Pyth delivers real-time market data to financial dApps across 40+ blockchains and provides 350+ low-latency price feeds across cryptocurrencies, equities, ETFs, FX pairs, and commodities. Pyth connects high-fidelity market data from the world’s largest professional traders and exchanges to any smart contract, anywhere.

NavnPYTH

RangeringNo.87

Markedsverdi$0.00

Fullt utvannet markedsverdi$0.00

Markedsandel0.0002%

Handelsvolum/markedsgrense (24 timer)0.61%

Opplagsforsyning5,749,983,374.686153

Maksimal forsyning10,000,000,000

Total forsyning9,999,983,374.686153

Opplagsforsyning0.5749%

Utstedelsesdato--

Prisen for aktivaen da den først ble utstedt--

All-time high1.150148439943238,2024-03-16

Laveste pris0.08123667498284516,2025-06-22

Offentlig blokkjedeSOL

Sektor

Sosiale medier

Ansvarsfraskrivelse: Dataene leveres av cmc og bør ikke betraktes som investeringsråd.

