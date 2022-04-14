Xai (XAI) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Xai (XAI), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Xai (XAI) Informasjon Xai was developed to enable real economies and open trade in the next generation of video games. With Xai, potentially billions of traditional gamers can own and trade valuable in-game items in their favorite games for the first time, without the need to use crypto-wallets. Offisiell nettside: https://xai.games/ Teknisk dokument: https://xai-foundation.gitbook.io/xai-network/xai-blockchain/welcome-to-xai Blokkutforsker: https://arbiscan.io/token/0x4Cb9a7AE498CEDcBb5EAe9f25736aE7d428C9D66 Kjøp XAI nå!

Xai (XAI) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Xai (XAI), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 82.41M $ 82.41M $ 82.41M Total forsyning: $ 2.01B $ 2.01B $ 2.01B Sirkulerende forsyning: $ 1.73B $ 1.73B $ 1.73B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 118.83M $ 118.83M $ 118.83M All-time high: $ 1.6337 $ 1.6337 $ 1.6337 All-Time Low: $ 0.03866533668546428 $ 0.03866533668546428 $ 0.03866533668546428 Nåværende pris: $ 0.04753 $ 0.04753 $ 0.04753 Lær mer om Xai (XAI) pris

Xai (XAI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Xai (XAI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet XAI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange XAI tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår XAIs tokenomics, kan du utforske XAI tokenets livepris!

Hvordan kjøpe XAI Interessert i å legge til Xai (XAI) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe XAI, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper XAI på MEXC nå!

Xai (XAI) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til XAI hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for XAI nå!

XAI prisforutsigelse Vil du vite hvor XAI kan være på vei? Vår XAI prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se XAI tokenets prisforutsigelse nå!

