Pyth Network (PYTH)-prisforutsigelse (USD)

Få Pyth Network prisprognoser for 2026, 2027, 2028, 2030 og mer. Forutsi hvor mye PYTH vil øke de neste 5 årene eller mer. Forutsi fremtidige prisscenarioer umiddelbart basert på markedstrender og sentiment.

Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på Pyth Network % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. $0.1696 $0.1696 $0.1696 -0.99% USD Faktisk Prediksjon Pyth Network-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) Pyth Network (PYTH) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan Pyth Network potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.1696 i 2025. Pyth Network (PYTH) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan Pyth Network potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.178080 i 2026. Pyth Network (PYTH) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på PYTH for 2027 $ 0.186984 med en 10.25% vekstrate. Pyth Network (PYTH) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på PYTH for 2028 $ 0.196333 med en 15.76% vekstrate. Pyth Network (PYTH) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på PYTH for 2029 $ 0.206149 med en 21.55% vekstrate. Pyth Network (PYTH) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på PYTH for 2030 $ 0.216457 med en 27.63% vekstrate. Pyth Network (PYTH) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Pyth Network potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.352586. Pyth Network (PYTH) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Pyth Network potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.574325. År Pris Vekst 2025 $ 0.1696 0.00%

2026 $ 0.178080 5.00%

2027 $ 0.186984 10.25%

2028 $ 0.196333 15.76%

2029 $ 0.206149 21.55%

2030 $ 0.216457 27.63%

2031 $ 0.227280 34.01%

2032 $ 0.238644 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 0.250576 47.75%

2034 $ 0.263105 55.13%

2035 $ 0.276260 62.89%

2036 $ 0.290073 71.03%

2037 $ 0.304577 79.59%

2038 $ 0.319806 88.56%

2039 $ 0.335796 97.99%

2040 $ 0.352586 107.89% Vis mer Kortsiktig Pyth Network-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst September 21, 2025(I dag) $ 0.1696 0.00%

September 22, 2025(I morgen) $ 0.169623 0.01%

September 28, 2025(Denne uken) $ 0.169762 0.10%

October 21, 2025(30 dager) $ 0.170296 0.41% Pyth Network (PYTH) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for PYTH September 21, 2025(I dag) er $0.1696 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. Pyth Network (PYTH) Prisforutsigelse i morgen For September 22, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for PYTH, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $0.169623 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. Pyth Network (PYTH) Prisforutsigelse denne uken September 28, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for PYTH, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $0.169762 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. Pyth Network (PYTH) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for PYTH $0.170296 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende Pyth Network prisstatistikk Gjeldende pris $ 0.1696$ 0.1696 $ 0.1696 Prisendring (24 t) -0.99% Markedsverdi $ 975.77M$ 975.77M $ 975.77M Opplagsforsyning 5.75B 5.75B 5.75B Volum (24 timer) $ 2.30M$ 2.30M $ 2.30M Volum (24 timer) -- Den siste PYTH-prisen er $ 0.1696. Den har en 24-timers endring på -0.99%, med et 24-timers handelsvolum på $ 2.30M. Videre har PYTH en sirkulerende forsyning på 5.75B og total markedsverdi på $ 975.77M. Se PYTH livepris

Pyth Network Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for Pyth Network direktepris, er gjeldende pris for Pyth Network 0.1697USD. Den sirkulerende forsyningen av Pyth Network(PYTH) er 0.00 PYTH , som gir den en markedsverdi på $975.77M . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer 0.02% $ 0.002699 $ 0.1756 $ 0.1642

7 dager -0.03% $ -0.005500 $ 0.1785 $ 0.1561

30 dager 0.43% $ 0.050699 $ 0.2498 $ 0.1082 24-timers ytelse De siste 24 timene har Pyth Network vist en prisbevegelse på $0.002699 , noe som gjenspeiler en 0.02% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har Pyth Network handlet på en topp på $0.1785 og en bunn på $0.1561 . Det så en prisendring på -0.03% . Denne nylige trenden viser potensialet til PYTH for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har Pyth Network opplevd en 0.43% endring, som gjenspeiler omtrent $0.050699 av dens verdi. Dette indikerer at PYTH kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid. Sjekk den komplette Pyth Network prishistorikken for detaljerte trender på MEXC Se full PYTH prishistorikk

Hvordan fungerer Pyth Network (PYTH) prisforutsigelsesmodul? Pyth Network-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for PYTH basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for Pyth Network det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for PYTH, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til Pyth Network. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til PYTH. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til PYTH for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til Pyth Network.

Hvorfor er PYTH-prisforutsigelse viktig?

PYTH-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ): Er det verdt å investere i PYTH nå? I følge dine forutsigelser vil PYTH oppnå -- undefined , noe som gjør det til et token verdt å vurdere. Hva er prisforutsigelsen for PYTH neste måned? I følge Pyth Network (PYTH)-prisforutsigelsesverktøyet, vil den prognostiserte PYTH-prisen nå -- undefined . Hvor mye vil 1 PYTH koste i 2026? Prisen på 1 Pyth Network (PYTH) i dag er $0.1696 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil PYTH øke med 0.00% , og vil nå -- i 2026. Hva er den forventede prisen på PYTH i 2027? Pyth Network (PYTH) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 PYTH innen 2027. Hva er det estimerte prismålet for PYTH i 2028? I følge prisforutsigelsen din, vil Pyth Network (PYTH) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2028. Hva er det estimerte prismålet for PYTH i 2029? I følge prisforutsigelsen din, vil Pyth Network (PYTH) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2029. Hvor mye vil 1 PYTH koste i 2030? Prisen på 1 Pyth Network (PYTH) i dag er $0.1696 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil PYTH øke med 0.00% , og vil nå -- i 2030. Hva er prisforutsigelsen for PYTH i 2040? Pyth Network (PYTH) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 PYTH innen 2040.