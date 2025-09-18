Hva er Pyth Network (PYTH)

The Pyth Network is the largest and fastest-growing first-party oracle network. Pyth delivers real-time market data to financial dApps across 40+ blockchains and provides 350+ low-latency price feeds across cryptocurrencies, equities, ETFs, FX pairs, and commodities. Pyth connects high-fidelity market data from the world’s largest professional traders and exchanges to any smart contract, anywhere.

Pyth Network Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Pyth Network (PYTH) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Pyth Network (PYTH) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Pyth Network.

Sjekk Pyth Networkprisprognosen nå!

Pyth Network (PYTH) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Pyth Network (PYTH) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om PYTH tokenets omfattende tokenomics nå!

Pyth Network Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Pyth Network, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om Pyth Network Hvor mye er Pyth Network (PYTH) verdt i dag? Live PYTH prisen i USD er 0.1674 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende PYTH-til-USD-pris? $ 0.1674 . Sjekk ut Den nåværende prisen på PYTH til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for Pyth Network? Markedsverdien for PYTH er $ 962.55M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av PYTH? Den sirkulerende forsyningen av PYTH er 5.75B USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forPYTH ? PYTH oppnådde en ATH-pris på 1.150148439943238 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på PYTH? PYTH så en ATL-pris på 0.08123667498284516 USD . Hva er handelsvolumet til PYTH? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for PYTH er $ 3.12M USD . Vil PYTH gå høyere i år? PYTH kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut PYTH prisprognosen for en mer grundig analyse.

Pyth Network (PYTH) Viktige bransjeoppdateringer

