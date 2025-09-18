Dagens Pyth Network livepris er 0.1674 USD. Spor prisoppdateringer for PYTH til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk PYTH pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Pyth Network livepris er 0.1674 USD. Spor prisoppdateringer for PYTH til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk PYTH pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om PYTH

Pyth Network Logo

Pyth Network Pris(PYTH)

1 PYTH til USD livepris:

$0.1674
-0.77%1D
USD
Pyth Network (PYTH) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 02:02:48 (UTC+8)

Pyth Network (PYTH) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.1671
24 timer lav
$ 0.1785
24 timer høy

$ 0.1671
$ 0.1785
$ 1.150148439943238
$ 0.08123667498284516
-1.77%

-0.77%

-5.96%

-5.96%

Pyth Network (PYTH) sanntidsprisen er $ 0.1674. I løpet av de siste 24 timene har PYTH blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.1671 og et toppnivå på $ 0.1785, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PYTH er $ 1.150148439943238, mens den rekordlave prisen er $ 0.08123667498284516.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PYTH endret seg med -1.77% i løpet av den siste timen, -0.77% over 24 timer og -5.96% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Pyth Network (PYTH) Markedsinformasjon

No.81

$ 962.55M
$ 3.12M
$ 1.67B
5.75B
10,000,000,000
9,999,983,480.845787
57.49%

0.02%

SOL

Nåværende markedsverdi på Pyth Network er $ 962.55M, med et 24-timers handelsvolum på $ 3.12M. Den sirkulerende forsyningen på PYTH er 5.75B, med en total tilgang på 9999983480.845787. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.67B.

Pyth Network (PYTH) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Pyth Network for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.001299-0.77%
30 dager$ +0.0486+40.90%
60 dager$ +0.0207+14.11%
90 dager$ +0.0785+88.30%
Pyth Network Prisendring i dag

I dag registrerte PYTH en endring på $ -0.001299 (-0.77%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Pyth Network 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.0486 (+40.90%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Pyth Network 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så PYTH en endring på $ +0.0207 (+14.11%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Pyth Network 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.0785+88.30% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Pyth Network (PYTH)?

Sjekk ut Pyth Network Prishistorikk-siden nå.

Hva er Pyth Network (PYTH)

The Pyth Network is the largest and fastest-growing first-party oracle network. Pyth delivers real-time market data to financial dApps across 40+ blockchains and provides 350+ low-latency price feeds across cryptocurrencies, equities, ETFs, FX pairs, and commodities. Pyth connects high-fidelity market data from the world’s largest professional traders and exchanges to any smart contract, anywhere.

Pyth Network er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Pyth Network investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk PYTH Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Pyth Network på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Pyth Network kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Pyth Network Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Pyth Network (PYTH) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Pyth Network (PYTH) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Pyth Network.

Sjekk Pyth Networkprisprognosen nå!

Pyth Network (PYTH) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Pyth Network (PYTH) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om PYTH tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Pyth Network (PYTH)

Leter du etter hvordan du kjøperPyth Network? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Pyth Network på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

PYTH til lokale valutaer

Pyth Network Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Pyth Network, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Pyth Network nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Pyth Network

Hvor mye er Pyth Network (PYTH) verdt i dag?
Live PYTH prisen i USD er 0.1674 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende PYTH-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på PYTH til USD er $ 0.1674. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Pyth Network?
Markedsverdien for PYTH er $ 962.55M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av PYTH?
Den sirkulerende forsyningen av PYTH er 5.75B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forPYTH ?
PYTH oppnådde en ATH-pris på 1.150148439943238 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på PYTH?
PYTH så en ATL-pris på 0.08123667498284516 USD.
Hva er handelsvolumet til PYTH?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for PYTH er $ 3.12M USD.
Vil PYTH gå høyere i år?
PYTH kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut PYTH prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 02:02:48 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

