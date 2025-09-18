Dagens PUNDIAI livepris er 0.7814 USD. Spor prisoppdateringer for PUNDIAI til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk PUNDIAI pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens PUNDIAI livepris er 0.7814 USD. Spor prisoppdateringer for PUNDIAI til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk PUNDIAI pristrenden enkelt hos MEXC nå.

PUNDIAI Logo

PUNDIAI Pris(PUNDIAI)

1 PUNDIAI til USD livepris:

$0.7814
-2.00%1D
USD
PUNDIAI (PUNDIAI) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 00:47:24 (UTC+8)

PUNDIAI (PUNDIAI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.7661
24 timer lav
$ 0.813
24 timer høy

$ 0.7661
$ 0.813
$ 18.389348329635098
$ 1.8253727976425043
-2.01%

-2.00%

-6.47%

-6.47%

PUNDIAI (PUNDIAI) sanntidsprisen er $ 0.7814. I løpet av de siste 24 timene har PUNDIAI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.7661 og et toppnivå på $ 0.813, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PUNDIAI er $ 18.389348329635098, mens den rekordlave prisen er $ 1.8253727976425043.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PUNDIAI endret seg med -2.01% i løpet av den siste timen, -2.00% over 24 timer og -6.47% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

PUNDIAI (PUNDIAI) Markedsinformasjon

No.997

$ 5.51M
$ 2.45K
$ 14.79M
7.06M
18,930,226
8,312,980
37.28%

NONE

Nåværende markedsverdi på PUNDIAI er $ 5.51M, med et 24-timers handelsvolum på $ 2.45K. Den sirkulerende forsyningen på PUNDIAI er 7.06M, med en total tilgang på 8312980. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 14.79M.

PUNDIAI (PUNDIAI) Prishistorikk USD

Spor prisendringene PUNDIAI for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.015947-2.00%
30 dager$ -3.1682-80.22%
60 dager$ -3.7018-82.58%
90 dager$ -6.3662-89.07%
PUNDIAI Prisendring i dag

I dag registrerte PUNDIAI en endring på $ -0.015947 (-2.00%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

PUNDIAI 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -3.1682 (-80.22%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

PUNDIAI 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så PUNDIAI en endring på $ -3.7018 (-82.58%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

PUNDIAI 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -6.3662-89.07% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for PUNDIAI (PUNDIAI)?

Sjekk ut PUNDIAI Prishistorikk-siden nå.

Hva er PUNDIAI (PUNDIAI)

Pundi AI is a decentralized suite of tools designed to empower users with ownership and control over their personal data. It addresses the growing need for user-centric solutions by combining blockchain technology with innovative AI data tools such as the Pundi AI Data Platform, Pundi AIFX Omnilayer, Pundi AI Data Marketplace, and Purse+. Created by Pundi X in 2024, Pundi AI democratizes artificial intelligence development through a decentralized suite of tools. It offers services ranging from an omnilayer, data tagging and annotation platform, AI agents to an AI marketplace for the trading of data.

PUNDIAI er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere PUNDIAI investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk PUNDIAI Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om PUNDIAI på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din PUNDIAI kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

PUNDIAI Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil PUNDIAI (PUNDIAI) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine PUNDIAI (PUNDIAI) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for PUNDIAI.

Sjekk PUNDIAIprisprognosen nå!

PUNDIAI (PUNDIAI) tokenomics

Å forstå tokenomics bak PUNDIAI (PUNDIAI) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om PUNDIAI tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe PUNDIAI (PUNDIAI)

Leter du etter hvordan du kjøperPUNDIAI? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe PUNDIAI på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

PUNDIAI til lokale valutaer

1 PUNDIAI(PUNDIAI) til VND
20,562.541
1 PUNDIAI(PUNDIAI) til AUD
A$1.179914
1 PUNDIAI(PUNDIAI) til GBP
0.578236
1 PUNDIAI(PUNDIAI) til EUR
0.66419
1 PUNDIAI(PUNDIAI) til USD
$0.7814
1 PUNDIAI(PUNDIAI) til MYR
RM3.28188
1 PUNDIAI(PUNDIAI) til TRY
32.326518
1 PUNDIAI(PUNDIAI) til JPY
¥114.8658
1 PUNDIAI(PUNDIAI) til ARS
ARS$1,152.502488
1 PUNDIAI(PUNDIAI) til RUB
65.2469
1 PUNDIAI(PUNDIAI) til INR
68.833526
1 PUNDIAI(PUNDIAI) til IDR
Rp13,023.328124
1 PUNDIAI(PUNDIAI) til KRW
1,091.334496
1 PUNDIAI(PUNDIAI) til PHP
44.602312
1 PUNDIAI(PUNDIAI) til EGP
￡E.37.62441
1 PUNDIAI(PUNDIAI) til BRL
R$4.157048
1 PUNDIAI(PUNDIAI) til CAD
C$1.070518
1 PUNDIAI(PUNDIAI) til BDT
95.127636
1 PUNDIAI(PUNDIAI) til NGN
1,168.005464
1 PUNDIAI(PUNDIAI) til COP
$3,052.34375
1 PUNDIAI(PUNDIAI) til ZAR
R.13.55729
1 PUNDIAI(PUNDIAI) til UAH
32.287448
1 PUNDIAI(PUNDIAI) til TZS
T.Sh.1,934.152536
1 PUNDIAI(PUNDIAI) til VES
Bs127.3682
1 PUNDIAI(PUNDIAI) til CLP
$746.237
1 PUNDIAI(PUNDIAI) til PKR
Rs221.792576
1 PUNDIAI(PUNDIAI) til KZT
423.057774
1 PUNDIAI(PUNDIAI) til THB
฿24.879776
1 PUNDIAI(PUNDIAI) til TWD
NT$23.621722
1 PUNDIAI(PUNDIAI) til AED
د.إ2.867738
1 PUNDIAI(PUNDIAI) til CHF
Fr0.617306
1 PUNDIAI(PUNDIAI) til HKD
HK$6.071478
1 PUNDIAI(PUNDIAI) til AMD
֏299.04178
1 PUNDIAI(PUNDIAI) til MAD
.د.م7.048228
1 PUNDIAI(PUNDIAI) til MXN
$14.385574
1 PUNDIAI(PUNDIAI) til SAR
ريال2.93025
1 PUNDIAI(PUNDIAI) til ETB
Br112.185598
1 PUNDIAI(PUNDIAI) til KES
KSh100.941252
1 PUNDIAI(PUNDIAI) til JOD
د.أ0.5540126
1 PUNDIAI(PUNDIAI) til PLN
2.828668
1 PUNDIAI(PUNDIAI) til RON
лв3.375648
1 PUNDIAI(PUNDIAI) til SEK
kr7.352974
1 PUNDIAI(PUNDIAI) til BGN
лв1.297124
1 PUNDIAI(PUNDIAI) til HUF
Ft259.85457
1 PUNDIAI(PUNDIAI) til CZK
16.151538
1 PUNDIAI(PUNDIAI) til KWD
د.ك0.238327
1 PUNDIAI(PUNDIAI) til ILS
2.602062
1 PUNDIAI(PUNDIAI) til BOB
Bs5.399474
1 PUNDIAI(PUNDIAI) til AZN
1.32838
1 PUNDIAI(PUNDIAI) til TJS
SM7.313904
1 PUNDIAI(PUNDIAI) til GEL
2.10978
1 PUNDIAI(PUNDIAI) til AOA
Kz712.300798
1 PUNDIAI(PUNDIAI) til BHD
.د.ب0.2945878
1 PUNDIAI(PUNDIAI) til BMD
$0.7814
1 PUNDIAI(PUNDIAI) til DKK
kr4.96189
1 PUNDIAI(PUNDIAI) til HNL
L20.480494
1 PUNDIAI(PUNDIAI) til MUR
35.428676
1 PUNDIAI(PUNDIAI) til NAD
$13.55729
1 PUNDIAI(PUNDIAI) til NOK
kr7.767116
1 PUNDIAI(PUNDIAI) til NZD
$1.32838
1 PUNDIAI(PUNDIAI) til PAB
B/.0.7814
1 PUNDIAI(PUNDIAI) til PGK
K3.266252
1 PUNDIAI(PUNDIAI) til QAR
ر.ق2.836482
1 PUNDIAI(PUNDIAI) til RSD
дин.77.952464
1 PUNDIAI(PUNDIAI) til UZS
soʻm9,646.906538
1 PUNDIAI(PUNDIAI) til ALL
L64.434244
1 PUNDIAI(PUNDIAI) til ANG
ƒ1.398706
1 PUNDIAI(PUNDIAI) til AWG
ƒ1.40652
1 PUNDIAI(PUNDIAI) til BBD
$1.5628
1 PUNDIAI(PUNDIAI) til BAM
KM1.297124
1 PUNDIAI(PUNDIAI) til BIF
Fr2,332.479
1 PUNDIAI(PUNDIAI) til BND
$1.000192
1 PUNDIAI(PUNDIAI) til BSD
$0.7814
1 PUNDIAI(PUNDIAI) til JMD
$125.344374
1 PUNDIAI(PUNDIAI) til KHR
3,138.149284
1 PUNDIAI(PUNDIAI) til KMF
Fr326.6252
1 PUNDIAI(PUNDIAI) til LAK
16,986.956182
1 PUNDIAI(PUNDIAI) til LKR
Rs236.357872
1 PUNDIAI(PUNDIAI) til MDL
L12.8931
1 PUNDIAI(PUNDIAI) til MGA
Ar3,457.515278
1 PUNDIAI(PUNDIAI) til MOP
P6.259014
1 PUNDIAI(PUNDIAI) til MVR
11.95542
1 PUNDIAI(PUNDIAI) til MWK
MK1,356.596354
1 PUNDIAI(PUNDIAI) til MZN
MT49.93146
1 PUNDIAI(PUNDIAI) til NPR
Rs110.114888
1 PUNDIAI(PUNDIAI) til PYG
5,580.7588
1 PUNDIAI(PUNDIAI) til RWF
Fr1,132.2486
1 PUNDIAI(PUNDIAI) til SBD
$6.40748
1 PUNDIAI(PUNDIAI) til SCR
11.892908
1 PUNDIAI(PUNDIAI) til SRD
$29.763526
1 PUNDIAI(PUNDIAI) til SVC
$6.83725
1 PUNDIAI(PUNDIAI) til SZL
L13.55729
1 PUNDIAI(PUNDIAI) til TMT
m2.7349
1 PUNDIAI(PUNDIAI) til TND
د.ت2.273874
1 PUNDIAI(PUNDIAI) til TTD
$5.290078
1 PUNDIAI(PUNDIAI) til UGX
Sh2,741.1512
1 PUNDIAI(PUNDIAI) til XAF
Fr436.0212
1 PUNDIAI(PUNDIAI) til XCD
$2.10978
1 PUNDIAI(PUNDIAI) til XOF
Fr436.0212
1 PUNDIAI(PUNDIAI) til XPF
Fr78.9214
1 PUNDIAI(PUNDIAI) til BWP
P10.408248
1 PUNDIAI(PUNDIAI) til BZD
$1.570614
1 PUNDIAI(PUNDIAI) til CVE
$73.279692
1 PUNDIAI(PUNDIAI) til DJF
Fr139.0892
1 PUNDIAI(PUNDIAI) til DOP
$48.462428
1 PUNDIAI(PUNDIAI) til DZD
د.ج101.253812
1 PUNDIAI(PUNDIAI) til FJD
$1.75815
1 PUNDIAI(PUNDIAI) til GNF
Fr6,794.273
1 PUNDIAI(PUNDIAI) til GTQ
Q5.985524
1 PUNDIAI(PUNDIAI) til GYD
$163.539206
1 PUNDIAI(PUNDIAI) til ISK
kr94.5494

PUNDIAI Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av PUNDIAI, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell PUNDIAI nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om PUNDIAI

Hvor mye er PUNDIAI (PUNDIAI) verdt i dag?
Live PUNDIAI prisen i USD er 0.7814 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende PUNDIAI-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på PUNDIAI til USD er $ 0.7814. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for PUNDIAI?
Markedsverdien for PUNDIAI er $ 5.51M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av PUNDIAI?
Den sirkulerende forsyningen av PUNDIAI er 7.06M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forPUNDIAI ?
PUNDIAI oppnådde en ATH-pris på 18.389348329635098 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på PUNDIAI?
PUNDIAI så en ATL-pris på 1.8253727976425043 USD.
Hva er handelsvolumet til PUNDIAI?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for PUNDIAI er $ 2.45K USD.
Vil PUNDIAI gå høyere i år?
PUNDIAI kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut PUNDIAI prisprognosen for en mer grundig analyse.
PUNDIAI (PUNDIAI) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

