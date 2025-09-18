Hva er PUNDIAI (PUNDIAI)

Pundi AI is a decentralized suite of tools designed to empower users with ownership and control over their personal data. It addresses the growing need for user-centric solutions by combining blockchain technology with innovative AI data tools such as the Pundi AI Data Platform, Pundi AIFX Omnilayer, Pundi AI Data Marketplace, and Purse+. Created by Pundi X in 2024, Pundi AI democratizes artificial intelligence development through a decentralized suite of tools. It offers services ranging from an omnilayer, data tagging and annotation platform, AI agents to an AI marketplace for the trading of data.

PUNDIAI (PUNDIAI) tokenomics

Å forstå tokenomics bak PUNDIAI (PUNDIAI) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om PUNDIAI tokenets omfattende tokenomics nå!

For en mer dyptgående forståelse av PUNDIAI, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvor mye er PUNDIAI (PUNDIAI) verdt i dag? Live PUNDIAI prisen i USD er 0.7814 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende PUNDIAI-til-USD-pris? $ 0.7814 . Hva er markedsverdien for PUNDIAI? Markedsverdien for PUNDIAI er $ 5.51M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av PUNDIAI? Den sirkulerende forsyningen av PUNDIAI er 7.06M USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forPUNDIAI ? PUNDIAI oppnådde en ATH-pris på 18.389348329635098 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på PUNDIAI? PUNDIAI så en ATL-pris på 1.8253727976425043 USD . Hva er handelsvolumet til PUNDIAI? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for PUNDIAI er $ 2.45K USD .

PUNDIAI (PUNDIAI) Viktige bransjeoppdateringer

