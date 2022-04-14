PUNDIAI (PUNDIAI) tokenomics

PUNDIAI (PUNDIAI) tokenomics

Oppdag viktig innsikt i PUNDIAI (PUNDIAI), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.
USD

PUNDIAI (PUNDIAI) Informasjon

Pundi AI is a decentralized suite of tools designed to empower users with ownership and control over their personal data. It addresses the growing need for user-centric solutions by combining blockchain technology with innovative AI data tools such as the Pundi AI Data Platform, Pundi AIFX Omnilayer, Pundi AI Data Marketplace, and Purse+. Created by Pundi X in 2024, Pundi AI democratizes artificial intelligence development through a decentralized suite of tools. It offers services ranging from an omnilayer, data tagging and annotation platform, AI agents to an AI marketplace for the trading of data.

Offisiell nettside:
https://pundi.ai/
Teknisk dokument:
https://pundi.gitbook.io/
Blokkutforsker:
https://etherscan.io/token/0x075f23b9cdfce2cc0ca466f4ee6cb4bd29d83bef

PUNDIAI (PUNDIAI) Tokenomics og prisanalyse

Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for PUNDIAI (PUNDIAI), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.

Markedsverdi:
$ 5.51M
$ 5.51M$ 5.51M
Total forsyning:
$ 8.31M
$ 8.31M$ 8.31M
Sirkulerende forsyning:
$ 7.06M
$ 7.06M$ 7.06M
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
$ 14.77M
$ 14.77M$ 14.77M
All-time high:
$ 53.947
$ 53.947$ 53.947
All-Time Low:
$ 1.8253727976425043
$ 1.8253727976425043$ 1.8253727976425043
Nåværende pris:
$ 0.7803
$ 0.7803$ 0.7803

PUNDIAI (PUNDIAI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller

Å forstå tokenomics bak PUNDIAI (PUNDIAI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.

Viktige målinger og hvordan de beregnes:

Total forsyning:

Det maksimale antallet PUNDIAI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.

Sirkulerende forsyning:

Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.

Maksimal forsyning:

Den harde grensen for hvor mange PUNDIAI tokens som kan finnes totalt.

FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):

Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.

Inflasjonsrate:

Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.

Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?

Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.

Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.

Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

Nå som du forstår PUNDIAIs tokenomics, kan du utforske PUNDIAI tokenets livepris!

Hvordan kjøpe PUNDIAI

Interessert i å legge til PUNDIAI (PUNDIAI) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe PUNDIAI, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert.

PUNDIAI (PUNDIAI) Prishistorikk

Å analysere prishistorikken til PUNDIAI hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse.

PUNDIAI prisforutsigelse

Vil du vite hvor PUNDIAI kan være på vei? Vår PUNDIAI prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

Hvorfor bør du velge MEXC?

MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på.

Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder
Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er
#1 likviditet i bransjen
Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt
100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital
Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT
mc_how_why_title
Kjøp krypto med bare 1 USDT: Den enkleste måten for krypto!

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-dataene på denne siden er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke nøyaktigheten. Vennligst gjør grundig research før du investerer.