PUNDIAI (PUNDIAI) tokenomics Oppdag viktig innsikt i PUNDIAI (PUNDIAI), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

PUNDIAI (PUNDIAI) Informasjon Pundi AI is a decentralized suite of tools designed to empower users with ownership and control over their personal data. It addresses the growing need for user-centric solutions by combining blockchain technology with innovative AI data tools such as the Pundi AI Data Platform, Pundi AIFX Omnilayer, Pundi AI Data Marketplace, and Purse+. Created by Pundi X in 2024, Pundi AI democratizes artificial intelligence development through a decentralized suite of tools. It offers services ranging from an omnilayer, data tagging and annotation platform, AI agents to an AI marketplace for the trading of data. Offisiell nettside: https://pundi.ai/ Teknisk dokument: https://pundi.gitbook.io/ Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0x075f23b9cdfce2cc0ca466f4ee6cb4bd29d83bef Kjøp PUNDIAI nå!

PUNDIAI (PUNDIAI) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for PUNDIAI (PUNDIAI), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 5.51M $ 5.51M $ 5.51M Total forsyning: $ 8.31M $ 8.31M $ 8.31M Sirkulerende forsyning: $ 7.06M $ 7.06M $ 7.06M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 14.77M $ 14.77M $ 14.77M All-time high: $ 53.947 $ 53.947 $ 53.947 All-Time Low: $ 1.8253727976425043 $ 1.8253727976425043 $ 1.8253727976425043 Nåværende pris: $ 0.7803 $ 0.7803 $ 0.7803 Lær mer om PUNDIAI (PUNDIAI) pris

PUNDIAI (PUNDIAI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak PUNDIAI (PUNDIAI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet PUNDIAI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange PUNDIAI tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår PUNDIAIs tokenomics, kan du utforske PUNDIAI tokenets livepris!

Hvordan kjøpe PUNDIAI Interessert i å legge til PUNDIAI (PUNDIAI) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe PUNDIAI, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper PUNDIAI på MEXC nå!

PUNDIAI (PUNDIAI) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til PUNDIAI hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for PUNDIAI nå!

PUNDIAI prisforutsigelse Vil du vite hvor PUNDIAI kan være på vei? Vår PUNDIAI prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se PUNDIAI tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!