Pundi AI is a decentralized suite of tools designed to empower users with ownership and control over their personal data. It addresses the growing need for user-centric solutions by combining blockchain technology with innovative AI data tools such as the Pundi AI Data Platform, Pundi AIFX Omnilayer, Pundi AI Data Marketplace, and Purse+. Created by Pundi X in 2024, Pundi AI democratizes artificial intelligence development through a decentralized suite of tools. It offers services ranging from an omnilayer, data tagging and annotation platform, AI agents to an AI marketplace for the trading of data.

RangeringNo.997

Markedsverdi$0.00

Fullt utvannet markedsverdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolum/markedsgrense (24 timer)79.78%

Opplagsforsyning7,057,612

Maksimal forsyning18,930,226

Total forsyning8,312,980

Opplagsforsyning0.3728%

Utstedelsesdato--

Prisen for aktivaen da den først ble utstedt--

All-time high18.389348329635098,2025-05-17

Laveste pris1.8253727976425043,2025-08-26

Offentlig blokkjedeNONE

