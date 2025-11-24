Ai Xovia (AIX) tokenomics

Oppdag viktig innsikt i Ai Xovia (AIX), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.
Siden sist oppdatert: 2025-11-24 12:46:29 (UTC+8)
Ai Xovia (AIX) Tokenomics og prisanalyse

Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Ai Xovia (AIX), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.

Markedsverdi:
Total forsyning:
$ 100.00M
Sirkulerende forsyning:
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
$ 135.44M
All-time high:
$ 51.257963
All-Time Low:
$ 2.6605668343705937
Nåværende pris:
$ 1.35438
Ai Xovia (AIX) Informasjon

AiXovia is a Solana-based financial ecosystem that leverages a unique Hybrid Intelligence model to provide AI-powered trading signals for crypto traders and DeFi users seeking a verifiable edge in volatile markets.

Offisiell nettside:
https://AiXovia.com
Teknisk dokument:
https://aixovia.com/AiXovia-Whitepaper.pdf
Blokkutforsker:
https://solscan.io/token/AiXxRGmRc5oDiFXbEeRX9obPpr3Zir7rks1ef2NjddiF

Ai Xovia (AIX) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller

Å forstå tokenomics bak Ai Xovia (AIX) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.

Viktige målinger og hvordan de beregnes:

Total forsyning:

Det maksimale antallet AIX tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.

Sirkulerende forsyning:

Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.

Maksimal forsyning:

Den harde grensen for hvor mange AIX tokens som kan finnes totalt.

FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):

Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.

Inflasjonsrate:

Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.

Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?

Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.

Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.

Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

Nå som du forstår AIXs tokenomics, kan du utforske AIX tokenets livepris!

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-dataene på denne siden er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke nøyaktigheten. Vennligst gjør grundig research før du investerer.

