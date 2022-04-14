Boba (BOBA) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Boba (BOBA), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Boba (BOBA) Informasjon Boba is an L2 Ethereum scaling & augmenting solution built by the Enya team as core contributors to the OMG Foundation. Boba is a next-generation Ethereum Layer 2 Optimistic Rollup scaling solution that reduces gas fees, improves transaction throughput, and extends the capabilities of smart contracts. Offisiell nettside: https://boba.network/ Teknisk dokument: https://docs.boba.network/ Blokkutforsker: https://bobascan.com Kjøp BOBA nå!

Boba (BOBA) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Boba (BOBA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 15.76M $ 15.76M $ 15.76M Total forsyning: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Sirkulerende forsyning: $ 171.62M $ 171.62M $ 171.62M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 45.92M $ 45.92M $ 45.92M All-time high: $ 8 $ 8 $ 8 All-Time Low: $ 0.06709533464059267 $ 0.06709533464059267 $ 0.06709533464059267 Nåværende pris: $ 0.09184 $ 0.09184 $ 0.09184 Lær mer om Boba (BOBA) pris

Boba (BOBA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Boba (BOBA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BOBA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BOBA tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BOBAs tokenomics, kan du utforske BOBA tokenets livepris!

Hvordan kjøpe BOBA Interessert i å legge til Boba (BOBA) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe BOBA, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper BOBA på MEXC nå!

Boba (BOBA) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til BOBA hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for BOBA nå!

BOBA prisforutsigelse Vil du vite hvor BOBA kan være på vei? Vår BOBA prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se BOBA tokenets prisforutsigelse nå!

