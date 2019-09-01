Phala (PHA) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Phala (PHA), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Phala (PHA) Informasjon Phala Network tackles the issue of trust in the computation cloud. By organizing a decentralized network of computation nodes around the world, it offers high-performance services without relying on any cloud vendor. Phala workers run the programs in Secure Enclaves, a privacy technology already embedded into modern processors, enabling versatile and confidential execution. Together, this creates the infrastructure for a powerful, secure, and scalable trustless computing cloud. Offisiell nettside: https://phala.network/ Teknisk dokument: https://docs.phala.network/introduction/readme Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0x6c5bA91642F10282b576d91922Ae6448C9d52f4E Kjøp PHA nå!

Phala (PHA) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Phala (PHA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 82.34M $ 82.34M $ 82.34M Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 811.40M $ 811.40M $ 811.40M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 101.48M $ 101.48M $ 101.48M All-time high: $ 1.415366 $ 1.415366 $ 1.415366 All-Time Low: $ 0.07072015218418083 $ 0.07072015218418083 $ 0.07072015218418083 Nåværende pris: $ 0.10148 $ 0.10148 $ 0.10148 Lær mer om Phala (PHA) pris

Phala (PHA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Phala (PHA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet PHA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange PHA tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår PHAs tokenomics, kan du utforske PHA tokenets livepris!

Hvordan kjøpe PHA Interessert i å legge til Phala (PHA) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe PHA, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper PHA på MEXC nå!

Phala (PHA) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til PHA hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for PHA nå!

PHA prisforutsigelse Vil du vite hvor PHA kan være på vei? Vår PHA prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se PHA tokenets prisforutsigelse nå!

