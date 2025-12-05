POWER

Power is the unified economic and infrastructure layer powering a new generation of consumer apps, games, and on-chain entertainment experiences. Its core features combine scalable technology, proven user adoption, and an extensible token model that allows multiple applications to share one cohesive economy.

NavnPOWER

RangeringNo.571

Markedsverdi$0.00

Fullt utvannet markedsverdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolum/markedsgrense (24 timer)5.49%

Opplagsforsyning210,000,000

Maksimal forsyning1,000,000,000

Total forsyning1,000,000,000

Opplagsforsyning0.21%

Utstedelsesdato--

Prisen for aktivaen da den først ble utstedt--

All-time high0.4109027396063902,2025-12-24

Laveste pris0.0660522171533936,2025-12-05

Offentlig blokkjedeETH

Sektor

Sosiale medier

BørsDEX+
MEXC er den enkleste måten å krypto på. Utforsk verdens ledende kryptovalutabørs for å kjøpe, handle og tjene krypto. Handle Bitcoin BTC, Ethereum ETH og mer enn 3000 altcoins.
POWER/USDT
Power Protocol
Loading...