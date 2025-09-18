Hva er Portuma (PORTUMA)

With Portuma, the project team have created a platform in the gaming industry with a global user base exceeding 3 billion, bringing together advertiser brands and game studios to enable the publication of non-disruptive ads to the gaming experience. Additionally, with Portuma Token, an earning model has been established where users playing games can earn Portuma tokens as they play. The Portuma Ecosystem, encompassing all of these, is designed as a structure that merges in-game advertising and in-game economy.

Portuma er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Portuma investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.



I tillegg kan du:

- Sjekk PORTUMA Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.

- Les anmeldelser og analyser om Portuma på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Portuma kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Portuma Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Portuma (PORTUMA) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Portuma (PORTUMA) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Portuma.

Sjekk Portumaprisprognosen nå!

Portuma (PORTUMA) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Portuma (PORTUMA) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om PORTUMA tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Portuma (PORTUMA)

Leter du etter hvordan du kjøperPortuma? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Portuma på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

PORTUMA til lokale valutaer

Prøv konverting

Portuma Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Portuma, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om Portuma Hvor mye er Portuma (PORTUMA) verdt i dag? Live PORTUMA prisen i USD er 0.0001051 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende PORTUMA-til-USD-pris? $ 0.0001051 . Sjekk ut Den nåværende prisen på PORTUMA til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for Portuma? Markedsverdien for PORTUMA er $ 397.78K USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av PORTUMA? Den sirkulerende forsyningen av PORTUMA er 3.78B USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forPORTUMA ? PORTUMA oppnådde en ATH-pris på 0.00416911829486032 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på PORTUMA? PORTUMA så en ATL-pris på 0.000070342407221662 USD . Hva er handelsvolumet til PORTUMA? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for PORTUMA er $ 45.39K USD . Vil PORTUMA gå høyere i år? PORTUMA kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut PORTUMA prisprognosen for en mer grundig analyse.

Portuma (PORTUMA) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8) Type Informasjon 09-19 14:44:00 Bransjeoppdateringer Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3% 09-19 12:40:00 Bransjeoppdateringer Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days 09-19 11:35:00 Bransjeoppdateringer MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected" 09-18 11:44:00 Bransjeoppdateringer Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours 09-18 03:09:00 Bransjeoppdateringer Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses 09-16 14:49:00 Bransjeoppdateringer Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

