Portuma (PORTUMA) Informasjon With Portuma, the project team have created a platform in the gaming industry with a global user base exceeding 3 billion, bringing together advertiser brands and game studios to enable the publication of non-disruptive ads to the gaming experience. Additionally, with Portuma Token, an earning model has been established where users playing games can earn Portuma tokens as they play. The Portuma Ecosystem, encompassing all of these, is designed as a structure that merges in-game advertising and in-game economy. Offisiell nettside: https://www.portoken.com Teknisk dokument: https://www.portoken.com/portoken-whitepaper.pdf Blokkutforsker: https://bscscan.com/token/0x9000Cac49C3841926Baac5b2E13c87D43e51B6a4

Portuma (PORTUMA) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Portuma (PORTUMA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 425.03K $ 425.03K $ 425.03K Total forsyning: $ 9.86B $ 9.86B $ 9.86B Sirkulerende forsyning: $ 3.78B $ 3.78B $ 3.78B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.12M $ 1.12M $ 1.12M All-time high: $ 0.0016 $ 0.0016 $ 0.0016 All-Time Low: $ 0.000070342407221662 $ 0.000070342407221662 $ 0.000070342407221662 Nåværende pris: $ 0.0001123 $ 0.0001123 $ 0.0001123 Lær mer om Portuma (PORTUMA) pris

Portuma (PORTUMA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Portuma (PORTUMA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet PORTUMA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange PORTUMA tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår PORTUMAs tokenomics, kan du utforske PORTUMA tokenets livepris!

Hvordan kjøpe PORTUMA Interessert i å legge til Portuma (PORTUMA) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe PORTUMA, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel.

Portuma (PORTUMA) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til PORTUMA hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for PORTUMA nå!

PORTUMA prisforutsigelse Vil du vite hvor PORTUMA kan være på vei? Vår PORTUMA prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se PORTUMA tokenets prisforutsigelse nå!

