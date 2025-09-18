Dagens Peanut the Squirrel livepris er 0.2416 USD. Spor prisoppdateringer for PNUT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk PNUT pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Peanut the Squirrel livepris er 0.2416 USD. Spor prisoppdateringer for PNUT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk PNUT pristrenden enkelt hos MEXC nå.

$0.2418
+0.75%1D
Peanut the Squirrel (PNUT) Live prisdiagram
Peanut the Squirrel (PNUT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.2367
24 timer lav
$ 0.2606
24 timer høy

$ 0.2367
$ 0.2606
$ 2.4688299377242013
$ 0.03396493346027776
+0.70%

+0.75%

-4.13%

-4.13%

Peanut the Squirrel (PNUT) sanntidsprisen er $ 0.2416. I løpet av de siste 24 timene har PNUT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.2367 og et toppnivå på $ 0.2606, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PNUT er $ 2.4688299377242013, mens den rekordlave prisen er $ 0.03396493346027776.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PNUT endret seg med +0.70% i løpet av den siste timen, +0.75% over 24 timer og -4.13% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Peanut the Squirrel (PNUT) Markedsinformasjon

No.186

$ 241.56M
$ 2.36M
$ 241.56M
999.85M
999,851,836.271139
0.01%

SOL

Nåværende markedsverdi på Peanut the Squirrel er $ 241.56M, med et 24-timers handelsvolum på $ 2.36M. Den sirkulerende forsyningen på PNUT er 999.85M, med en total tilgang på 999851836.271139. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 241.56M.

Peanut the Squirrel (PNUT) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Peanut the Squirrel for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.0018+0.75%
30 dager$ +0.0232+10.62%
60 dager$ -0.0637-20.87%
90 dager$ +0.0356+17.28%
Peanut the Squirrel Prisendring i dag

I dag registrerte PNUT en endring på $ +0.0018 (+0.75%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Peanut the Squirrel 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.0232 (+10.62%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Peanut the Squirrel 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så PNUT en endring på $ -0.0637 (-20.87%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Peanut the Squirrel 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.0356+17.28% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Peanut the Squirrel (PNUT)?

Sjekk ut Peanut the Squirrel Prishistorikk-siden nå.

Hva er Peanut the Squirrel (PNUT)

PNUT is a meme coin.

Peanut the Squirrel er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Peanut the Squirrel investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk PNUT Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Peanut the Squirrel på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Peanut the Squirrel kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Peanut the Squirrel Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Peanut the Squirrel (PNUT) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Peanut the Squirrel (PNUT) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Peanut the Squirrel.

Sjekk Peanut the Squirrelprisprognosen nå!

Peanut the Squirrel (PNUT) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Peanut the Squirrel (PNUT) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om PNUT tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Peanut the Squirrel (PNUT)

Leter du etter hvordan du kjøperPeanut the Squirrel? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Peanut the Squirrel på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

Peanut the Squirrel Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Peanut the Squirrel, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Offisiell Peanut the Squirrel nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Peanut the Squirrel

Hvor mye er Peanut the Squirrel (PNUT) verdt i dag?
Live PNUT prisen i USD er 0.2416 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende PNUT-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på PNUT til USD er $ 0.2416. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Peanut the Squirrel?
Markedsverdien for PNUT er $ 241.56M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av PNUT?
Den sirkulerende forsyningen av PNUT er 999.85M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forPNUT ?
PNUT oppnådde en ATH-pris på 2.4688299377242013 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på PNUT?
PNUT så en ATL-pris på 0.03396493346027776 USD.
Hva er handelsvolumet til PNUT?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for PNUT er $ 2.36M USD.
Vil PNUT gå høyere i år?
PNUT kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut PNUT prisprognosen for en mer grundig analyse.
Peanut the Squirrel (PNUT) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

