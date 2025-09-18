Hva er Peanut the Squirrel (PNUT)

PNUT is a meme coin.

Peanut the Squirrel er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Peanut the Squirrel investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.



I tillegg kan du:

- Sjekk PNUT Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.

- Les anmeldelser og analyser om Peanut the Squirrel på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Peanut the Squirrel kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Peanut the Squirrel Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Peanut the Squirrel (PNUT) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Peanut the Squirrel (PNUT) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Peanut the Squirrel.

Sjekk Peanut the Squirrelprisprognosen nå!

Peanut the Squirrel (PNUT) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Peanut the Squirrel (PNUT) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om PNUT tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Peanut the Squirrel (PNUT)

Leter du etter hvordan du kjøperPeanut the Squirrel? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Peanut the Squirrel på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

PNUT til lokale valutaer

Prøv konverting

Peanut the Squirrel Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Peanut the Squirrel, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om Peanut the Squirrel Hvor mye er Peanut the Squirrel (PNUT) verdt i dag? Live PNUT prisen i USD er 0.2416 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende PNUT-til-USD-pris? $ 0.2416 . Sjekk ut Den nåværende prisen på PNUT til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for Peanut the Squirrel? Markedsverdien for PNUT er $ 241.56M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av PNUT? Den sirkulerende forsyningen av PNUT er 999.85M USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forPNUT ? PNUT oppnådde en ATH-pris på 2.4688299377242013 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på PNUT? PNUT så en ATL-pris på 0.03396493346027776 USD . Hva er handelsvolumet til PNUT? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for PNUT er $ 2.36M USD . Vil PNUT gå høyere i år? PNUT kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut PNUT prisprognosen for en mer grundig analyse.

Peanut the Squirrel (PNUT) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8) Type Informasjon 09-19 14:44:00 Bransjeoppdateringer Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3% 09-19 12:40:00 Bransjeoppdateringer Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days 09-19 11:35:00 Bransjeoppdateringer MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected" 09-18 11:44:00 Bransjeoppdateringer Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours 09-18 03:09:00 Bransjeoppdateringer Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses 09-16 14:49:00 Bransjeoppdateringer Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?