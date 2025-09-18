Dagens Pangolin livepris er 0.1416 USD. Spor prisoppdateringer for PNG til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk PNG pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Pangolin livepris er 0.1416 USD. Spor prisoppdateringer for PNG til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk PNG pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Pangolin Pris(PNG)

$0.1416
$0.1416$0.1416
-0.61%1D
Pangolin (PNG) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 03:18:50 (UTC+8)

Pangolin (PNG) Prisinformasjon (USD)

$ 0.141
$ 0.141$ 0.141
$ 0.16273
$ 0.16273$ 0.16273
$ 0.141
$ 0.141$ 0.141

$ 0.16273
$ 0.16273$ 0.16273

$ 4.98749156
$ 4.98749156$ 4.98749156

$ 0.010871739675202628
$ 0.010871739675202628$ 0.010871739675202628

+0.21%

-0.61%

+0.38%

+0.38%

Pangolin (PNG) sanntidsprisen er $ 0.1416. I løpet av de siste 24 timene har PNG blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.141 og et toppnivå på $ 0.16273, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PNG er $ 4.98749156, mens den rekordlave prisen er $ 0.010871739675202628.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PNG endret seg med +0.21% i løpet av den siste timen, -0.61% over 24 timer og +0.38% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Pangolin (PNG) Markedsinformasjon

$ 31.77M
$ 31.77M$ 31.77M

$ 87.72K
$ 87.72K$ 87.72K

$ 32.57M
$ 32.57M$ 32.57M

224.37M
224.37M 224.37M

230,000,000
230,000,000 230,000,000

230,000,000
230,000,000 230,000,000

97.55%

Nåværende markedsverdi på Pangolin er $ 31.77M, med et 24-timers handelsvolum på $ 87.72K. Den sirkulerende forsyningen på PNG er 224.37M, med en total tilgang på 230000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 32.57M.

Pangolin (PNG) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Pangolin for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.0008691-0.61%
30 dager$ +0.00293+2.11%
60 dager$ -0.03428-19.50%
90 dager$ +0.02707+23.63%
Pangolin Prisendring i dag

I dag registrerte PNG en endring på $ -0.0008691 (-0.61%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Pangolin 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.00293 (+2.11%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Pangolin 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så PNG en endring på $ -0.03428 (-19.50%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Pangolin 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.02707+23.63% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Pangolin (PNG)?

Sjekk ut Pangolin Prishistorikk-siden nå.

Hva er Pangolin (PNG)

Pangolin is a decentralized exchange (DEX) which runs on Avalanche, uses the same automated market-making (AMM) model as Uniswap, features a native governance token called PNG that is fully community distributed and is capable of trading all tokens issued on Ethereum and Avalanche.

Pangolin er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Pangolin investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk PNG Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Pangolin på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Pangolin kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Pangolin Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Pangolin (PNG) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Pangolin (PNG) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Pangolin.

Sjekk Pangolinprisprognosen nå!

Pangolin (PNG) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Pangolin (PNG) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om PNG tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Pangolin (PNG)

Leter du etter hvordan du kjøperPangolin? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Pangolin på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

PNG til lokale valutaer

For en mer dyptgående forståelse av Pangolin, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Pangolin nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Pangolin

Hvor mye er Pangolin (PNG) verdt i dag?
Live PNG prisen i USD er 0.1416 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende PNG-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på PNG til USD er $ 0.1416. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Pangolin?
Markedsverdien for PNG er $ 31.77M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av PNG?
Den sirkulerende forsyningen av PNG er 224.37M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forPNG ?
PNG oppnådde en ATH-pris på 4.98749156 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på PNG?
PNG så en ATL-pris på 0.010871739675202628 USD.
Hva er handelsvolumet til PNG?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for PNG er $ 87.72K USD.
Vil PNG gå høyere i år?
PNG kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut PNG prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 03:18:50 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

