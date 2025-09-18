Hva er Pangolin (PNG)

Pangolin is a decentralized exchange (DEX) which runs on Avalanche, uses the same automated market-making (AMM) model as Uniswap, features a native governance token called PNG that is fully community distributed and is capable of trading all tokens issued on Ethereum and Avalanche.

Pangolin er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Pangolin investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.



I tillegg kan du:

- Sjekk PNG Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.

- Les anmeldelser og analyser om Pangolin på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Pangolin kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Pangolin Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Pangolin (PNG) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Pangolin (PNG) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Pangolin.

Sjekk Pangolinprisprognosen nå!

Pangolin (PNG) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Pangolin (PNG) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om PNG tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Pangolin (PNG)

Leter du etter hvordan du kjøperPangolin? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Pangolin på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

PNG til lokale valutaer

Prøv konverting

Pangolin Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Pangolin, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om Pangolin Hvor mye er Pangolin (PNG) verdt i dag? Live PNG prisen i USD er 0.1416 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende PNG-til-USD-pris? $ 0.1416 . Sjekk ut Den nåværende prisen på PNG til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for Pangolin? Markedsverdien for PNG er $ 31.77M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av PNG? Den sirkulerende forsyningen av PNG er 224.37M USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forPNG ? PNG oppnådde en ATH-pris på 4.98749156 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på PNG? PNG så en ATL-pris på 0.010871739675202628 USD . Hva er handelsvolumet til PNG? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for PNG er $ 87.72K USD . Vil PNG gå høyere i år? PNG kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut PNG prisprognosen for en mer grundig analyse.

Pangolin (PNG) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8) Type Informasjon 09-19 14:44:00 Bransjeoppdateringer Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3% 09-19 12:40:00 Bransjeoppdateringer Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days 09-19 11:35:00 Bransjeoppdateringer MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected" 09-18 11:44:00 Bransjeoppdateringer Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours 09-18 03:09:00 Bransjeoppdateringer Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses 09-16 14:49:00 Bransjeoppdateringer Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?