Pangolin (PNG) Informasjon Pangolin is a decentralized exchange (DEX) which runs on Avalanche, uses the same automated market-making (AMM) model as Uniswap, features a native governance token called PNG that is fully community distributed and is capable of trading all tokens issued on Ethereum and Avalanche. Offisiell nettside: https://pangolin.exchange/ Teknisk dokument: https://docs.pangolin.exchange/ Blokkutforsker: https://avascan.info/blockchain/c/address/0x60781C2586D68229fde47564546784ab3fACA982/token Kjøp PNG nå!

Pangolin (PNG) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Pangolin (PNG), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 29.82M $ 29.82M $ 29.82M Total forsyning: $ 230.00M $ 230.00M $ 230.00M Sirkulerende forsyning: $ 224.37M $ 224.37M $ 224.37M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 30.57M $ 30.57M $ 30.57M All-time high: $ 1.2475 $ 1.2475 $ 1.2475 All-Time Low: $ 0.010871739675202628 $ 0.010871739675202628 $ 0.010871739675202628 Nåværende pris: $ 0.13292 $ 0.13292 $ 0.13292 Lær mer om Pangolin (PNG) pris

Pangolin (PNG) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Pangolin (PNG) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet PNG tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange PNG tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår PNGs tokenomics, kan du utforske PNG tokenets livepris!

Pangolin (PNG) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til PNG hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for PNG nå!

PNG prisforutsigelse Vil du vite hvor PNG kan være på vei? Vår PNG prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se PNG tokenets prisforutsigelse nå!

