Dagens Public Masterpiece livepris er 0.10475 USD. Spor prisoppdateringer for PMT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk PMT pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Public Masterpiece Pris(PMT)

1 PMT til USD livepris:

$0.10473
$0.10473$0.10473
+0.27%1D
USD
Public Masterpiece (PMT) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 00:46:23 (UTC+8)

Public Masterpiece (PMT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.10241
$ 0.10241$ 0.10241
24 timer lav
$ 0.10635
$ 0.10635$ 0.10635
24 timer høy

$ 0.10241
$ 0.10241$ 0.10241

$ 0.10635
$ 0.10635$ 0.10635

$ 0.10504771774416782
$ 0.10504771774416782$ 0.10504771774416782

$ 0.05461824789246768
$ 0.05461824789246768$ 0.05461824789246768

+0.29%

+0.27%

+0.24%

+0.24%

Public Masterpiece (PMT) sanntidsprisen er $ 0.10475. I løpet av de siste 24 timene har PMT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.10241 og et toppnivå på $ 0.10635, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PMT er $ 0.10504771774416782, mens den rekordlave prisen er $ 0.05461824789246768.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PMT endret seg med +0.29% i løpet av den siste timen, +0.27% over 24 timer og +0.24% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Public Masterpiece (PMT) Markedsinformasjon

No.1112

$ 12.61M
$ 12.61M$ 12.61M

$ 114.42K
$ 114.42K$ 114.42K

$ 209.50M
$ 209.50M$ 209.50M

120.43M
120.43M 120.43M

2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000

291,071,410
291,071,410 291,071,410

6.02%

BSC

Nåværende markedsverdi på Public Masterpiece er $ 12.61M, med et 24-timers handelsvolum på $ 114.42K. Den sirkulerende forsyningen på PMT er 120.43M, med en total tilgang på 291071410. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 209.50M.

Public Masterpiece (PMT) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Public Masterpiece for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.000282+0.27%
30 dager$ +0.00835+8.66%
60 dager$ +0.00948+9.95%
90 dager$ +0.01132+12.11%
Public Masterpiece Prisendring i dag

I dag registrerte PMT en endring på $ +0.000282 (+0.27%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Public Masterpiece 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.00835 (+8.66%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Public Masterpiece 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så PMT en endring på $ +0.00948 (+9.95%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Public Masterpiece 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.01132+12.11% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Public Masterpiece (PMT)?

Sjekk ut Public Masterpiece Prishistorikk-siden nå.

Hva er Public Masterpiece (PMT)

Public Masterpiece is the first of its kind, a unique and innovative collective that builds bridges between physical art and blockchain. It shines new light on authenticity by tracking each artwork with digital certificates from inception to sale. The uniqueness continues as it offers fair trade for both artists and collectors alike while also providing creative investment opportunities through the native token PMT and Loyalty-NFTs (non-fungible tokens). Art lovers are not only able to enjoy their favorite works but also be part of something bigger than themselves when investing in a unique Real World Asset (RWA). All while letting artists maintain their freedom with no interference from third parties.

Public Masterpiece er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Public Masterpiece investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk PMT Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Public Masterpiece på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Public Masterpiece kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Public Masterpiece Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Public Masterpiece (PMT) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Public Masterpiece (PMT) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Public Masterpiece.

Sjekk Public Masterpieceprisprognosen nå!

Public Masterpiece (PMT) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Public Masterpiece (PMT) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om PMT tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Public Masterpiece (PMT)

Leter du etter hvordan du kjøperPublic Masterpiece? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Public Masterpiece på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

PMT til lokale valutaer

For en mer dyptgående forståelse av Public Masterpiece, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om Public Masterpiece

Hvor mye er Public Masterpiece (PMT) verdt i dag?
Live PMT prisen i USD er 0.10475 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende PMT-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på PMT til USD er $ 0.10475. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Public Masterpiece?
Markedsverdien for PMT er $ 12.61M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av PMT?
Den sirkulerende forsyningen av PMT er 120.43M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forPMT ?
PMT oppnådde en ATH-pris på 0.10504771774416782 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på PMT?
PMT så en ATL-pris på 0.05461824789246768 USD.
Hva er handelsvolumet til PMT?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for PMT er $ 114.42K USD.
Vil PMT gå høyere i år?
PMT kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut PMT prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 00:46:23 (UTC+8)

