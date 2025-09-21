Public Masterpiece (PMT)-prisforutsigelse (USD)

Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på Public Masterpiece % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. $0.10535 $0.10535 $0.10535 +0.40% USD Faktisk Prediksjon Public Masterpiece-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) Public Masterpiece (PMT) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan Public Masterpiece potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.10535 i 2025. Public Masterpiece (PMT) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan Public Masterpiece potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.110617 i 2026. Public Masterpiece (PMT) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på PMT for 2027 $ 0.116148 med en 10.25% vekstrate. Public Masterpiece (PMT) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på PMT for 2028 $ 0.121955 med en 15.76% vekstrate. Public Masterpiece (PMT) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på PMT for 2029 $ 0.128053 med en 21.55% vekstrate. Public Masterpiece (PMT) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på PMT for 2030 $ 0.134456 med en 27.63% vekstrate. Public Masterpiece (PMT) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Public Masterpiece potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.219015. Public Masterpiece (PMT) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Public Masterpiece potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.356752. År Pris Vekst 2025 $ 0.10535 0.00%

Gjeldende Public Masterpiece prisstatistikk Gjeldende pris $ 0.10535$ 0.10535 $ 0.10535 Prisendring (24 t) +0.40% Markedsverdi $ 12.68M$ 12.68M $ 12.68M Opplagsforsyning 120.40M 120.40M 120.40M Volum (24 timer) $ 120.63K$ 120.63K $ 120.63K Volum (24 timer) -- Den siste PMT-prisen er $ 0.10535. Den har en 24-timers endring på +0.40%, med et 24-timers handelsvolum på $ 120.63K. Videre har PMT en sirkulerende forsyning på 120.40M og total markedsverdi på $ 12.68M. Se PMT livepris

Public Masterpiece Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for Public Masterpiece direktepris, er gjeldende pris for Public Masterpiece 0.10532USD. Den sirkulerende forsyningen av Public Masterpiece(PMT) er 0.00 PMT , som gir den en markedsverdi på $12.68M . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer 0.00% $ 0.000259 $ 0.10638 $ 0.10006

7 dager 0.01% $ 0.000689 $ 0.10742 $ 0.10006

30 dager 0.09% $ 0.008529 $ 0.11289 $ 0.09666 24-timers ytelse De siste 24 timene har Public Masterpiece vist en prisbevegelse på $0.000259 , noe som gjenspeiler en 0.00% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har Public Masterpiece handlet på en topp på $0.10742 og en bunn på $0.10006 . Det så en prisendring på 0.01% . Denne nylige trenden viser potensialet til PMT for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har Public Masterpiece opplevd en 0.09% endring, som gjenspeiler omtrent $0.008529 av dens verdi. Dette indikerer at PMT kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid. Sjekk den komplette Public Masterpiece prishistorikken for detaljerte trender på MEXC Se full PMT prishistorikk

Hvordan fungerer Public Masterpiece (PMT) prisforutsigelsesmodul? Public Masterpiece-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for PMT basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for Public Masterpiece det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for PMT, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til Public Masterpiece. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til PMT. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til PMT for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til Public Masterpiece.

Hvorfor er PMT-prisforutsigelse viktig?

PMT-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ): Er det verdt å investere i PMT nå? I følge dine forutsigelser vil PMT oppnå -- undefined , noe som gjør det til et token verdt å vurdere. Hva er prisforutsigelsen for PMT neste måned? I følge Public Masterpiece (PMT)-prisforutsigelsesverktøyet, vil den prognostiserte PMT-prisen nå -- undefined . Hvor mye vil 1 PMT koste i 2026? Prisen på 1 Public Masterpiece (PMT) i dag er $0.10535 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil PMT øke med 0.00% , og vil nå -- i 2026. Hva er den forventede prisen på PMT i 2027? Public Masterpiece (PMT) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 PMT innen 2027. Hva er det estimerte prismålet for PMT i 2028? I følge prisforutsigelsen din, vil Public Masterpiece (PMT) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2028. Hva er det estimerte prismålet for PMT i 2029? I følge prisforutsigelsen din, vil Public Masterpiece (PMT) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2029. Hvor mye vil 1 PMT koste i 2030? Prisen på 1 Public Masterpiece (PMT) i dag er $0.10535 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil PMT øke med 0.00% , og vil nå -- i 2030. Hva er prisforutsigelsen for PMT i 2040? Public Masterpiece (PMT) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 PMT innen 2040.