Public Masterpiece (PMT) Informasjon Public Masterpiece is the first of its kind, a unique and innovative collective that builds bridges between physical art and blockchain. It shines new light on authenticity by tracking each artwork with digital certificates from inception to sale. The uniqueness continues as it offers fair trade for both artists and collectors alike while also providing creative investment opportunities through the native token PMT and Loyalty-NFTs (non-fungible tokens). Art lovers are not only able to enjoy their favorite works but also be part of something bigger than themselves when investing in a unique Real World Asset (RWA). All while letting artists maintain their freedom with no interference from third parties. Offisiell nettside: https://publicmasterpiece.com Teknisk dokument: https://docs.publicmasterpiece.com/public-masterpiece-token-docs Blokkutforsker: https://bscscan.com/token/0x68ae2f202799be2008c89e2100257e66f77da1f3 Kjøp PMT nå!

Public Masterpiece (PMT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Public Masterpiece (PMT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 12.68M $ 12.68M $ 12.68M Total forsyning: $ 291.07M $ 291.07M $ 291.07M Sirkulerende forsyning: $ 120.63M $ 120.63M $ 120.63M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 210.28M $ 210.28M $ 210.28M All-time high: $ 0.11289 $ 0.11289 $ 0.11289 All-Time Low: $ 0.05461824789246768 $ 0.05461824789246768 $ 0.05461824789246768 Nåværende pris: $ 0.10514 $ 0.10514 $ 0.10514 Lær mer om Public Masterpiece (PMT) pris

Public Masterpiece (PMT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Public Masterpiece (PMT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet PMT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange PMT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår PMTs tokenomics, kan du utforske PMT tokenets livepris!

Public Masterpiece (PMT) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til PMT hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for PMT nå!

PMT prisforutsigelse Vil du vite hvor PMT kan være på vei? Vår PMT prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se PMT tokenets prisforutsigelse nå!

