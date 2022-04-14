Animecoin (ANIME) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Animecoin (ANIME), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Animecoin (ANIME) Informasjon Animecoin transforms the global anime industry into a community-owned creative network. As the Culture Coin of the anime industry, Animecoin powers a digital economy where one billion global fans can shape and own the future of anime. Since Azuki's launch in January 2022 as the premier Web3 anime brand, a global community has formed to build towards an open anime universe. Now, Animecoin expands this vision with a powerful mission: empowering one billion global fans to shape and own the future of anime culture. Offisiell nettside: https://www.anime.xyz Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0x4dc26fc5854e7648a064a4abd590bbe71724c277 Kjøp ANIME nå!

Animecoin (ANIME) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Animecoin (ANIME), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 86.46M $ 86.46M $ 86.46M Total forsyning: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Sirkulerende forsyning: $ 5.54B $ 5.54B $ 5.54B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 156.10M $ 156.10M $ 156.10M All-time high: $ 0.23 $ 0.23 $ 0.23 All-Time Low: $ 0.01230881396082252 $ 0.01230881396082252 $ 0.01230881396082252 Nåværende pris: $ 0.01561 $ 0.01561 $ 0.01561 Lær mer om Animecoin (ANIME) pris

Animecoin (ANIME) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Animecoin (ANIME) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ANIME tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ANIME tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ANIMEs tokenomics, kan du utforske ANIME tokenets livepris!

Hvordan kjøpe ANIME Interessert i å legge til Animecoin (ANIME) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe ANIME, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper ANIME på MEXC nå!

Animecoin (ANIME) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til ANIME hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for ANIME nå!

ANIME prisforutsigelse Vil du vite hvor ANIME kan være på vei? Vår ANIME prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se ANIME tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!