dego.finance (DEGO) tokenomics Oppdag viktig innsikt i dego.finance (DEGO), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

dego.finance (DEGO) Informasjon DEGO is a brand new concept to realize a sustainable DeFi ecosystem. DEGO adopts a modular combination design concept to combine different products into one system to achieve the effect of 1+1>2. As the governance token of the ecosystem released on the Ethereum blockchain, DEGO gives users the right to participate in the DEGODAO governance system by staking DEGO after obtaining UNI-V2LP. DEGO can be used for ecosystem governance, mortgages, fees and other scenarios. Offisiell nettside: https://dego.finance/ Teknisk dokument: https://docs.dego.finance/ Blokkutforsker: https://solscan.io/token/BU4eP1vCR99amXKsMXhctX8YpqUa7wbULQ26XaQbazkS Kjøp DEGO nå!

dego.finance (DEGO) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for dego.finance (DEGO), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 26.11M $ 26.11M $ 26.11M Total forsyning: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M Sirkulerende forsyning: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 26.11M $ 26.11M $ 26.11M All-time high: $ 34.5109 $ 34.5109 $ 34.5109 All-Time Low: $ 0.426268683664 $ 0.426268683664 $ 0.426268683664 Nåværende pris: $ 1.2434 $ 1.2434 $ 1.2434 Lær mer om dego.finance (DEGO) pris

dego.finance (DEGO) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak dego.finance (DEGO) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet DEGO tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange DEGO tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår DEGOs tokenomics, kan du utforske DEGO tokenets livepris!

Hvordan kjøpe DEGO Interessert i å legge til dego.finance (DEGO) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe DEGO, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper DEGO på MEXC nå!

dego.finance (DEGO) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til DEGO hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for DEGO nå!

DEGO prisforutsigelse Vil du vite hvor DEGO kan være på vei? Vår DEGO prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se DEGO tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!