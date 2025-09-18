Dagens PepeCoin livepris er 0.3592 USD. Spor prisoppdateringer for PEPECOIN til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk PEPECOIN pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens PepeCoin livepris er 0.3592 USD. Spor prisoppdateringer for PEPECOIN til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk PEPECOIN pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om PEPECOIN

PEPECOIN Prisinformasjon

PEPECOIN teknisk dokument

PEPECOIN Offisiell nettside

PEPECOIN tokenomics

PEPECOIN Prisprognose

PEPECOIN-historikk

PEPECOIN Kjøpeguide

PEPECOIN-til-fiat-valutakonverter

PEPECOIN Spot

Før-marked

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

PepeCoin Logo

PepeCoin Pris(PEPECOIN)

1 PEPECOIN til USD livepris:

$0.3592
$0.3592$0.3592
+0.11%1D
USD
PepeCoin (PEPECOIN) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 03:17:24 (UTC+8)

PepeCoin (PEPECOIN) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.3532
$ 0.3532$ 0.3532
24 timer lav
$ 0.3734
$ 0.3734$ 0.3734
24 timer høy

$ 0.3532
$ 0.3532$ 0.3532

$ 0.3734
$ 0.3734$ 0.3734

$ 7.565843950109182
$ 7.565843950109182$ 7.565843950109182

$ 0.000261303532360508
$ 0.000261303532360508$ 0.000261303532360508

-0.14%

+0.11%

-16.70%

-16.70%

PepeCoin (PEPECOIN) sanntidsprisen er $ 0.3592. I løpet av de siste 24 timene har PEPECOIN blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.3532 og et toppnivå på $ 0.3734, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PEPECOIN er $ 7.565843950109182, mens den rekordlave prisen er $ 0.000261303532360508.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PEPECOIN endret seg med -0.14% i løpet av den siste timen, +0.11% over 24 timer og -16.70% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

PepeCoin (PEPECOIN) Markedsinformasjon

No.684

$ 38.45M
$ 38.45M$ 38.45M

$ 65.53K
$ 65.53K$ 65.53K

$ 48.05M
$ 48.05M$ 48.05M

107.06M
107.06M 107.06M

133,769,420
133,769,420 133,769,420

107,649,792.19415183
107,649,792.19415183 107,649,792.19415183

80.03%

ETH

Nåværende markedsverdi på PepeCoin er $ 38.45M, med et 24-timers handelsvolum på $ 65.53K. Den sirkulerende forsyningen på PEPECOIN er 107.06M, med en total tilgang på 107649792.19415183. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 48.05M.

PepeCoin (PEPECOIN) Prishistorikk USD

Spor prisendringene PepeCoin for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.000395+0.11%
30 dager$ -0.0053-1.46%
60 dager$ -0.3161-46.81%
90 dager$ +0.0196+5.77%
PepeCoin Prisendring i dag

I dag registrerte PEPECOIN en endring på $ +0.000395 (+0.11%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

PepeCoin 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.0053 (-1.46%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

PepeCoin 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så PEPECOIN en endring på $ -0.3161 (-46.81%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

PepeCoin 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.0196+5.77% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for PepeCoin (PEPECOIN)?

Sjekk ut PepeCoin Prishistorikk-siden nå.

Hva er PepeCoin (PEPECOIN)

PepeCoin, created by pioneers and visionaries in 2016, introduces an entertaining OS-style app ecosystem that seamlessly integrates DeFi, games, unique NFT experiences, and cutting-edge memetics.

PepeCoin er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere PepeCoin investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk PEPECOIN Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om PepeCoin på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din PepeCoin kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

PepeCoin Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil PepeCoin (PEPECOIN) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine PepeCoin (PEPECOIN) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for PepeCoin.

Sjekk PepeCoinprisprognosen nå!

PepeCoin (PEPECOIN) tokenomics

Å forstå tokenomics bak PepeCoin (PEPECOIN) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om PEPECOIN tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe PepeCoin (PEPECOIN)

Leter du etter hvordan du kjøperPepeCoin? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe PepeCoin på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

PEPECOIN til lokale valutaer

1 PepeCoin(PEPECOIN) til VND
9,452.348
1 PepeCoin(PEPECOIN) til AUD
A$0.542392
1 PepeCoin(PEPECOIN) til GBP
0.265808
1 PepeCoin(PEPECOIN) til EUR
0.30532
1 PepeCoin(PEPECOIN) til USD
$0.3592
1 PepeCoin(PEPECOIN) til MYR
RM1.50864
1 PepeCoin(PEPECOIN) til TRY
14.863696
1 PepeCoin(PEPECOIN) til JPY
¥52.8024
1 PepeCoin(PEPECOIN) til ARS
ARS$529.791264
1 PepeCoin(PEPECOIN) til RUB
29.9932
1 PepeCoin(PEPECOIN) til INR
31.641928
1 PepeCoin(PEPECOIN) til IDR
Rp5,986.664272
1 PepeCoin(PEPECOIN) til KRW
501.673088
1 PepeCoin(PEPECOIN) til PHP
20.495952
1 PepeCoin(PEPECOIN) til EGP
￡E.17.299072
1 PepeCoin(PEPECOIN) til BRL
R$1.907352
1 PepeCoin(PEPECOIN) til CAD
C$0.492104
1 PepeCoin(PEPECOIN) til BDT
43.729008
1 PepeCoin(PEPECOIN) til NGN
536.917792
1 PepeCoin(PEPECOIN) til COP
$1,403.125
1 PepeCoin(PEPECOIN) til ZAR
R.6.221344
1 PepeCoin(PEPECOIN) til UAH
14.842144
1 PepeCoin(PEPECOIN) til TZS
T.Sh.889.106208
1 PepeCoin(PEPECOIN) til VES
Bs58.5496
1 PepeCoin(PEPECOIN) til CLP
$343.036
1 PepeCoin(PEPECOIN) til PKR
Rs101.955328
1 PepeCoin(PEPECOIN) til KZT
194.474472
1 PepeCoin(PEPECOIN) til THB
฿11.426152
1 PepeCoin(PEPECOIN) til TWD
NT$10.858616
1 PepeCoin(PEPECOIN) til AED
د.إ1.318264
1 PepeCoin(PEPECOIN) til CHF
Fr0.283768
1 PepeCoin(PEPECOIN) til HKD
HK$2.790984
1 PepeCoin(PEPECOIN) til AMD
֏137.46584
1 PepeCoin(PEPECOIN) til MAD
.د.م3.239984
1 PepeCoin(PEPECOIN) til MXN
$6.605688
1 PepeCoin(PEPECOIN) til SAR
ريال1.347
1 PepeCoin(PEPECOIN) til ETB
Br51.570344
1 PepeCoin(PEPECOIN) til KES
KSh46.401456
1 PepeCoin(PEPECOIN) til JOD
د.أ0.2546728
1 PepeCoin(PEPECOIN) til PLN
1.300304
1 PepeCoin(PEPECOIN) til RON
лв1.548152
1 PepeCoin(PEPECOIN) til SEK
kr3.380072
1 PepeCoin(PEPECOIN) til BGN
лв0.596272
1 PepeCoin(PEPECOIN) til HUF
Ft119.333424
1 PepeCoin(PEPECOIN) til CZK
7.424664
1 PepeCoin(PEPECOIN) til KWD
د.ك0.109556
1 PepeCoin(PEPECOIN) til ILS
1.196136
1 PepeCoin(PEPECOIN) til BOB
Bs2.482072
1 PepeCoin(PEPECOIN) til AZN
0.61064
1 PepeCoin(PEPECOIN) til TJS
SM3.362112
1 PepeCoin(PEPECOIN) til GEL
0.96984
1 PepeCoin(PEPECOIN) til AOA
Kz327.435944
1 PepeCoin(PEPECOIN) til BHD
.د.ب0.1354184
1 PepeCoin(PEPECOIN) til BMD
$0.3592
1 PepeCoin(PEPECOIN) til DKK
kr2.28092
1 PepeCoin(PEPECOIN) til HNL
L9.414632
1 PepeCoin(PEPECOIN) til MUR
16.286128
1 PepeCoin(PEPECOIN) til NAD
$6.23212
1 PepeCoin(PEPECOIN) til NOK
kr3.570448
1 PepeCoin(PEPECOIN) til NZD
$0.61064
1 PepeCoin(PEPECOIN) til PAB
B/.0.3592
1 PepeCoin(PEPECOIN) til PGK
K1.501456
1 PepeCoin(PEPECOIN) til QAR
ر.ق1.303896
1 PepeCoin(PEPECOIN) til RSD
дин.35.826608
1 PepeCoin(PEPECOIN) til UZS
soʻm4,434.564664
1 PepeCoin(PEPECOIN) til ALL
L29.619632
1 PepeCoin(PEPECOIN) til ANG
ƒ0.642968
1 PepeCoin(PEPECOIN) til AWG
ƒ0.64656
1 PepeCoin(PEPECOIN) til BBD
$0.7184
1 PepeCoin(PEPECOIN) til BAM
KM0.596272
1 PepeCoin(PEPECOIN) til BIF
Fr1,072.212
1 PepeCoin(PEPECOIN) til BND
$0.459776
1 PepeCoin(PEPECOIN) til BSD
$0.3592
1 PepeCoin(PEPECOIN) til JMD
$57.619272
1 PepeCoin(PEPECOIN) til KHR
1,442.568752
1 PepeCoin(PEPECOIN) til KMF
Fr150.1456
1 PepeCoin(PEPECOIN) til LAK
7,808.695496
1 PepeCoin(PEPECOIN) til LKR
Rs108.650816
1 PepeCoin(PEPECOIN) til MDL
L5.9268
1 PepeCoin(PEPECOIN) til MGA
Ar1,589.377384
1 PepeCoin(PEPECOIN) til MOP
P2.877192
1 PepeCoin(PEPECOIN) til MVR
5.49576
1 PepeCoin(PEPECOIN) til MWK
MK623.610712
1 PepeCoin(PEPECOIN) til MZN
MT22.95288
1 PepeCoin(PEPECOIN) til NPR
Rs50.618464
1 PepeCoin(PEPECOIN) til PYG
2,565.4064
1 PepeCoin(PEPECOIN) til RWF
Fr520.4808
1 PepeCoin(PEPECOIN) til SBD
$2.94544
1 PepeCoin(PEPECOIN) til SCR
5.147336
1 PepeCoin(PEPECOIN) til SRD
$13.681928
1 PepeCoin(PEPECOIN) til SVC
$3.143
1 PepeCoin(PEPECOIN) til SZL
L6.23212
1 PepeCoin(PEPECOIN) til TMT
m1.2572
1 PepeCoin(PEPECOIN) til TND
د.ت1.045272
1 PepeCoin(PEPECOIN) til TTD
$2.431784
1 PepeCoin(PEPECOIN) til UGX
Sh1,260.0736
1 PepeCoin(PEPECOIN) til XAF
Fr200.4336
1 PepeCoin(PEPECOIN) til XCD
$0.96984
1 PepeCoin(PEPECOIN) til XOF
Fr200.4336
1 PepeCoin(PEPECOIN) til XPF
Fr36.2792
1 PepeCoin(PEPECOIN) til BWP
P4.784544
1 PepeCoin(PEPECOIN) til BZD
$0.721992
1 PepeCoin(PEPECOIN) til CVE
$33.685776
1 PepeCoin(PEPECOIN) til DJF
Fr63.5784
1 PepeCoin(PEPECOIN) til DOP
$22.277584
1 PepeCoin(PEPECOIN) til DZD
د.ج46.537952
1 PepeCoin(PEPECOIN) til FJD
$0.8082
1 PepeCoin(PEPECOIN) til GNF
Fr3,123.244
1 PepeCoin(PEPECOIN) til GTQ
Q2.751472
1 PepeCoin(PEPECOIN) til GYD
$75.176968
1 PepeCoin(PEPECOIN) til ISK
kr43.4632

PepeCoin Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av PepeCoin, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell PepeCoin nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om PepeCoin

Hvor mye er PepeCoin (PEPECOIN) verdt i dag?
Live PEPECOIN prisen i USD er 0.3592 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende PEPECOIN-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på PEPECOIN til USD er $ 0.3592. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for PepeCoin?
Markedsverdien for PEPECOIN er $ 38.45M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av PEPECOIN?
Den sirkulerende forsyningen av PEPECOIN er 107.06M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forPEPECOIN ?
PEPECOIN oppnådde en ATH-pris på 7.565843950109182 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på PEPECOIN?
PEPECOIN så en ATL-pris på 0.000261303532360508 USD.
Hva er handelsvolumet til PEPECOIN?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for PEPECOIN er $ 65.53K USD.
Vil PEPECOIN gå høyere i år?
PEPECOIN kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut PEPECOIN prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 03:17:24 (UTC+8)

PepeCoin (PEPECOIN) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Se mer

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

PEPECOIN-til-USD-kalkulator

Beløp

PEPECOIN
PEPECOIN
USD
USD

1 PEPECOIN = 0.3592 USD

Handle PEPECOIN

PEPECOINUSDT
$0.3592
$0.3592$0.3592
-0.16%

Bli med i MEXC i dag

-- Spot Maker-avgift, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Gebyr for futures taker