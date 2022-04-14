PepeCoin (PEPECOIN) tokenomics Oppdag viktig innsikt i PepeCoin (PEPECOIN), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

PepeCoin (PEPECOIN) Informasjon PepeCoin, created by pioneers and visionaries in 2016, introduces an entertaining OS-style app ecosystem that seamlessly integrates DeFi, games, unique NFT experiences, and cutting-edge memetics. Offisiell nettside: https://pepecoin.io Teknisk dokument: https://linktr.ee/pepecoins Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0xa9e8acf069c58aec8825542845fd754e41a9489a Kjøp PEPECOIN nå!

PepeCoin (PEPECOIN) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for PepeCoin (PEPECOIN), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 42.83M $ 42.83M $ 42.83M Total forsyning: $ 107.65M $ 107.65M $ 107.65M Sirkulerende forsyning: $ 107.06M $ 107.06M $ 107.06M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 53.52M $ 53.52M $ 53.52M All-time high: $ 7.69 $ 7.69 $ 7.69 All-Time Low: $ 0.000261303532360508 $ 0.000261303532360508 $ 0.000261303532360508 Nåværende pris: $ 0.4001 $ 0.4001 $ 0.4001 Lær mer om PepeCoin (PEPECOIN) pris

PepeCoin (PEPECOIN) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak PepeCoin (PEPECOIN) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet PEPECOIN tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange PEPECOIN tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår PEPECOINs tokenomics, kan du utforske PEPECOIN tokenets livepris!

