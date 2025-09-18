Dagens Palm Economy livepris er 0.000891 USD. Spor prisoppdateringer for PALM til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk PALM pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Palm Economy livepris er 0.000891 USD. Spor prisoppdateringer for PALM til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk PALM pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Palm Economy (PALM) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 03:16:10 (UTC+8)

Palm Economy (PALM) Prisinformasjon (USD)

+6.70%

Palm Economy (PALM) sanntidsprisen er $ 0.000891. I løpet av de siste 24 timene har PALM blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.000891 og et toppnivå på $ 0.000898, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PALM er $ 0.001691097454007852, mens den rekordlave prisen er $ 0.000590954361003473.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PALM endret seg med 0.00% i løpet av den siste timen, 0.00% over 24 timer og +6.70% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Palm Economy (PALM) Markedsinformasjon

Nåværende markedsverdi på Palm Economy er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på $ 867.19. Den sirkulerende forsyningen på PALM er 0.00, med en total tilgang på 50000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 44.55M.

Palm Economy (PALM) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Palm Economy for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 00.00%
30 dager$ -0.000215-19.44%
60 dager$ -0.00055-38.17%
90 dager$ -0.000721-44.73%
Palm Economy Prisendring i dag

I dag registrerte PALM en endring på $ 0 (0.00%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Palm Economy 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.000215 (-19.44%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Palm Economy 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så PALM en endring på $ -0.00055 (-38.17%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Palm Economy 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.000721-44.73% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Palm Economy (PALM)?

Sjekk ut Palm Economy Prishistorikk-siden nå.

Hva er Palm Economy (PALM)

PALM is a utility token revolutionizing commodity markets through Real-World Asset (RWA) tokenization, enhancing trade access and transparency. Palm Economy’s utility token is the lifeblood of the Palmyra Ecosystem which utilizes real world assets and commodity Tokenization.

Palm Economy er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Palm Economy investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk PALM Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Palm Economy på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Palm Economy kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Palm Economy Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Palm Economy (PALM) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Palm Economy (PALM) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Palm Economy.

Sjekk Palm Economyprisprognosen nå!

Palm Economy (PALM) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Palm Economy (PALM) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om PALM tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Palm Economy (PALM)

Leter du etter hvordan du kjøperPalm Economy? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Palm Economy på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

Palm Economy Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Palm Economy, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Offisiell Palm Economy nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Palm Economy

Hvor mye er Palm Economy (PALM) verdt i dag?
Live PALM prisen i USD er 0.000891 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende PALM-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på PALM til USD er $ 0.000891. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Palm Economy?
Markedsverdien for PALM er $ 0.00 USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av PALM?
Den sirkulerende forsyningen av PALM er 0.00 USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forPALM ?
PALM oppnådde en ATH-pris på 0.001691097454007852 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på PALM?
PALM så en ATL-pris på 0.000590954361003473 USD.
Hva er handelsvolumet til PALM?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for PALM er $ 867.19 USD.
Vil PALM gå høyere i år?
PALM kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut PALM prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 03:16:10 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

