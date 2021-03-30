Hva er Axie Infinity (AXS)

Axie Infinity is a blockchain-based trading and battling game that is partially owned and operated by its players. AXS is the unique governance token of Axie Infinity, which is used to participate in key governance votes. It will give holders a say in how funds in the Axie Community Treasury are spent. Axie Infinity Shards (AXS) are the glue that binds all Axie community members together. AXS holders will be able to claim rewards if they stake their tokens, play the game, and participate in key governance votes. Players will also be able to earn $ AXS when they play various games within the Axie Infinity Universe and through user-generated content initiatives.

Axie Infinity er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Axie Infinity investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.



I tillegg kan du:

- Sjekk AXS Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.

- Les anmeldelser og analyser om Axie Infinity på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Axie Infinity kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Axie Infinity Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Axie Infinity (AXS) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Axie Infinity (AXS) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Axie Infinity.

Sjekk Axie Infinityprisprognosen nå!

Axie Infinity (AXS) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Axie Infinity (AXS) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om AXS tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Axie Infinity (AXS)

Leter du etter hvordan du kjøperAxie Infinity? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Axie Infinity på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

AXS til lokale valutaer

Prøv konverting

Axie Infinity Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Axie Infinity, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om Axie Infinity Hvor mye er Axie Infinity (AXS) verdt i dag? Live AXS prisen i USD er 2.459 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende AXS-til-USD-pris? $ 2.459 . Sjekk ut Den nåværende prisen på AXS til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for Axie Infinity? Markedsverdien for AXS er $ 409.25M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av AXS? Den sirkulerende forsyningen av AXS er 166.43M USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forAXS ? AXS oppnådde en ATH-pris på 165.36907993744018 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på AXS? AXS så en ATL-pris på 0.12343134 USD . Hva er handelsvolumet til AXS? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for AXS er $ 1.22M USD . Vil AXS gå høyere i år? AXS kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut AXS prisprognosen for en mer grundig analyse.

Axie Infinity (AXS) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8) Type Informasjon 09-19 14:44:00 Bransjeoppdateringer Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3% 09-19 12:40:00 Bransjeoppdateringer Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days 09-19 11:35:00 Bransjeoppdateringer MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected" 09-18 11:44:00 Bransjeoppdateringer Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours 09-18 03:09:00 Bransjeoppdateringer Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses 09-16 14:49:00 Bransjeoppdateringer Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?