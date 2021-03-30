Dagens Axie Infinity livepris er 2.459 USD. Spor prisoppdateringer for AXS til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk AXS pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Axie Infinity livepris er 2.459 USD. Spor prisoppdateringer for AXS til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk AXS pristrenden enkelt hos MEXC nå.

1 AXS til USD livepris:

$2.459
$2.459
-0.60%1D
USD
Axie Infinity (AXS) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 03:49:14 (UTC+8)

Axie Infinity (AXS) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 2.44
$ 2.44
24 timer lav
$ 2.628
$ 2.628
24 timer høy

$ 2.44
$ 2.44

$ 2.628
$ 2.628

$ 165.36907993744018
$ 165.36907993744018

$ 0.12343134
$ 0.12343134

+0.20%

-0.60%

-6.51%

-6.51%

Axie Infinity (AXS) sanntidsprisen er $ 2.459. I løpet av de siste 24 timene har AXS blitt handlet mellom et bunnivå på $ 2.44 og et toppnivå på $ 2.628, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til AXS er $ 165.36907993744018, mens den rekordlave prisen er $ 0.12343134.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har AXS endret seg med +0.20% i løpet av den siste timen, -0.60% over 24 timer og -6.51% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Axie Infinity (AXS) Markedsinformasjon

No.141

$ 409.25M
$ 409.25M

$ 1.22M
$ 1.22M

$ 663.93M
$ 663.93M

166.43M
166.43M

270,000,000
270,000,000

0.01%

2021-03-30 00:00:00

ETH

Nåværende markedsverdi på Axie Infinity er $ 409.25M, med et 24-timers handelsvolum på $ 1.22M. Den sirkulerende forsyningen på AXS er 166.43M, med en total tilgang på 270000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 663.93M.

Axie Infinity (AXS) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Axie Infinity for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.01484-0.60%
30 dager$ +0.112+4.77%
60 dager$ -0.375-13.24%
90 dager$ +0.327+15.33%
Axie Infinity Prisendring i dag

I dag registrerte AXS en endring på $ -0.01484 (-0.60%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Axie Infinity 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.112 (+4.77%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Axie Infinity 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så AXS en endring på $ -0.375 (-13.24%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Axie Infinity 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.327+15.33% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Axie Infinity (AXS)?

Sjekk ut Axie Infinity Prishistorikk-siden nå.

Hva er Axie Infinity (AXS)

Axie Infinity is a blockchain-based trading and battling game that is partially owned and operated by its players. AXS is the unique governance token of Axie Infinity, which is used to participate in key governance votes. It will give holders a say in how funds in the Axie Community Treasury are spent. Axie Infinity Shards (AXS) are the glue that binds all Axie community members together. AXS holders will be able to claim rewards if they stake their tokens, play the game, and participate in key governance votes. Players will also be able to earn $ AXS when they play various games within the Axie Infinity Universe and through user-generated content initiatives.

Axie Infinity er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Axie Infinity investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk AXS Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Axie Infinity på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Axie Infinity kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Axie Infinity Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Axie Infinity (AXS) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Axie Infinity (AXS) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Axie Infinity.

Sjekk Axie Infinityprisprognosen nå!

Axie Infinity (AXS) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Axie Infinity (AXS) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om AXS tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Axie Infinity (AXS)

Leter du etter hvordan du kjøperAxie Infinity? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Axie Infinity på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

Axie Infinity Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Axie Infinity, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Axie Infinity nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Axie Infinity

Hvor mye er Axie Infinity (AXS) verdt i dag?
Live AXS prisen i USD er 2.459 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende AXS-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på AXS til USD er $ 2.459. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Axie Infinity?
Markedsverdien for AXS er $ 409.25M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av AXS?
Den sirkulerende forsyningen av AXS er 166.43M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forAXS ?
AXS oppnådde en ATH-pris på 165.36907993744018 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på AXS?
AXS så en ATL-pris på 0.12343134 USD.
Hva er handelsvolumet til AXS?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for AXS er $ 1.22M USD.
Vil AXS gå høyere i år?
AXS kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut AXS prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 03:49:14 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

