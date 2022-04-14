Palm Economy (PALM) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Palm Economy (PALM), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Palm Economy (PALM) Informasjon PALM is a utility token revolutionizing commodity markets through Real-World Asset (RWA) tokenization, enhancing trade access and transparency. Palm Economy's utility token is the lifeblood of the Palmyra Ecosystem which utilizes real world assets and commodity Tokenization. Offisiell nettside: https://palmeconomy.io/ Blokkutforsker: https://cardanoscan.io/token/b7c5cd554f3e83c8aa0900a0c9053284a5348244d23d0406c28eaf4d50414c4d0a

Palm Economy (PALM) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Palm Economy (PALM), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 50.00B $ 50.00B $ 50.00B Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 42.45M $ 42.45M $ 42.45M All-time high: $ 0.00309 $ 0.00309 $ 0.00309 All-Time Low: $ 0.000590954361003473 $ 0.000590954361003473 $ 0.000590954361003473 Nåværende pris: $ 0.000849 $ 0.000849 $ 0.000849 Lær mer om Palm Economy (PALM) pris

Palm Economy (PALM) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Palm Economy (PALM) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet PALM tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange PALM tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår PALMs tokenomics, kan du utforske PALM tokenets livepris!

Hvordan kjøpe PALM Interessert i å legge til Palm Economy (PALM) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe PALM, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel.

Palm Economy (PALM) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til PALM hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for PALM nå!

PALM prisforutsigelse Vil du vite hvor PALM kan være på vei? Vår PALM prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se PALM tokenets prisforutsigelse nå!

