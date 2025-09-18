Dagens Tranchess livepris er 0.06936 USD. Spor prisoppdateringer for CHESS til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk CHESS pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Tranchess livepris er 0.06936 USD. Spor prisoppdateringer for CHESS til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk CHESS pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Tranchess Pris(CHESS)

$0.06936
$0.06936
-3.30%1D
Tranchess (CHESS) Live prisdiagram
Tranchess (CHESS) Prisinformasjon (USD)

$ 0.06892
$ 0.06892
$ 0.07369
$ 0.07369
$ 0.06892
$ 0.06892

$ 0.07369
$ 0.07369

$ 7.9212842434622575
$ 7.9212842434622575

$ 0.044805179770472464
$ 0.044805179770472464

-1.15%

-3.30%

-6.35%

-6.35%

Tranchess (CHESS) sanntidsprisen er $ 0.06936. I løpet av de siste 24 timene har CHESS blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.06892 og et toppnivå på $ 0.07369, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CHESS er $ 7.9212842434622575, mens den rekordlave prisen er $ 0.044805179770472464.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CHESS endret seg med -1.15% i løpet av den siste timen, -3.30% over 24 timer og -6.35% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Tranchess (CHESS) Markedsinformasjon

No.1041

$ 14.22M
$ 14.22M

$ 531.61K
$ 531.61K

$ 20.81M
$ 20.81M

205.00M
205.00M

300,000,000
300,000,000

300,000,000
300,000,000

68.33%

BSC

Nåværende markedsverdi på Tranchess er $ 14.22M, med et 24-timers handelsvolum på $ 531.61K. Den sirkulerende forsyningen på CHESS er 205.00M, med en total tilgang på 300000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 20.81M.

Tranchess (CHESS) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Tranchess for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.002367-3.30%
30 dager$ -0.00213-2.98%
60 dager$ -0.01694-19.63%
90 dager$ +0.00164+2.42%
Tranchess Prisendring i dag

I dag registrerte CHESS en endring på $ -0.002367 (-3.30%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Tranchess 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.00213 (-2.98%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Tranchess 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så CHESS en endring på $ -0.01694 (-19.63%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Tranchess 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.00164+2.42% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Tranchess (CHESS)?

Sjekk ut Tranchess Prishistorikk-siden nå.

Hva er Tranchess (CHESS)

Tranchess is a tokenized asset management and derivatives trading protocol. Tranchess provides a different risk/return matrix out of a single main fund that tracks a specific underlying asset. $CHESS is the governance token of the Tranchess community.

Tranchess er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Tranchess investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk CHESS Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Tranchess på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Tranchess kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Tranchess Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Tranchess (CHESS) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Tranchess (CHESS) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Tranchess.

Sjekk Tranchessprisprognosen nå!

Tranchess (CHESS) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Tranchess (CHESS) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om CHESS tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Tranchess (CHESS)

Leter du etter hvordan du kjøperTranchess? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Tranchess på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

CHESS til lokale valutaer

1 Tranchess(CHESS) til VND
1,825.2084
1 Tranchess(CHESS) til AUD
A$0.1047336
1 Tranchess(CHESS) til GBP
0.0513264
1 Tranchess(CHESS) til EUR
0.058956
1 Tranchess(CHESS) til USD
$0.06936
1 Tranchess(CHESS) til MYR
RM0.291312
1 Tranchess(CHESS) til TRY
2.8694232
1 Tranchess(CHESS) til JPY
¥10.19592
1 Tranchess(CHESS) til ARS
ARS$102.3004512
1 Tranchess(CHESS) til RUB
5.770752
1 Tranchess(CHESS) til INR
6.110616
1 Tranchess(CHESS) til IDR
Rp1,155.9995376
1 Tranchess(CHESS) til KRW
96.8709504
1 Tranchess(CHESS) til PHP
3.9576816
1 Tranchess(CHESS) til EGP
￡E.3.3403776
1 Tranchess(CHESS) til BRL
R$0.3689952
1 Tranchess(CHESS) til CAD
C$0.0950232
1 Tranchess(CHESS) til BDT
8.4438864
1 Tranchess(CHESS) til NGN
103.6765536
1 Tranchess(CHESS) til COP
$269.883228
1 Tranchess(CHESS) til ZAR
R.1.203396
1 Tranchess(CHESS) til UAH
2.8659552
1 Tranchess(CHESS) til TZS
T.Sh.171.6826464
1 Tranchess(CHESS) til VES
Bs11.30568
1 Tranchess(CHESS) til CLP
$66.2388
1 Tranchess(CHESS) til PKR
Rs19.6871424
1 Tranchess(CHESS) til KZT
37.5521976
1 Tranchess(CHESS) til THB
฿2.2084224
1 Tranchess(CHESS) til TWD
NT$2.0953656
1 Tranchess(CHESS) til AED
د.إ0.2545512
1 Tranchess(CHESS) til CHF
Fr0.0547944
1 Tranchess(CHESS) til HKD
HK$0.5389272
1 Tranchess(CHESS) til AMD
֏26.544072
1 Tranchess(CHESS) til MAD
.د.م0.6256272
1 Tranchess(CHESS) til MXN
$1.2741432
1 Tranchess(CHESS) til SAR
ريال0.2601
1 Tranchess(CHESS) til ETB
Br9.9580152
1 Tranchess(CHESS) til KES
KSh8.9599248
1 Tranchess(CHESS) til JOD
د.أ0.04917624
1 Tranchess(CHESS) til PLN
0.2510832
1 Tranchess(CHESS) til RON
лв0.2989416
1 Tranchess(CHESS) til SEK
kr0.6512904
1 Tranchess(CHESS) til BGN
лв0.1151376
1 Tranchess(CHESS) til HUF
Ft23.02752
1 Tranchess(CHESS) til CZK
1.4315904
1 Tranchess(CHESS) til KWD
د.ك0.0211548
1 Tranchess(CHESS) til ILS
0.2309688
1 Tranchess(CHESS) til BOB
Bs0.4792776
1 Tranchess(CHESS) til AZN
0.117912
1 Tranchess(CHESS) til TJS
SM0.6492096
1 Tranchess(CHESS) til GEL
0.187272
1 Tranchess(CHESS) til AOA
Kz63.2264952
1 Tranchess(CHESS) til BHD
.د.ب0.02614872
1 Tranchess(CHESS) til BMD
$0.06936
1 Tranchess(CHESS) til DKK
kr0.4397424
1 Tranchess(CHESS) til HNL
L1.8179256
1 Tranchess(CHESS) til MUR
3.1447824
1 Tranchess(CHESS) til NAD
$1.203396
1 Tranchess(CHESS) til NOK
kr0.6887448
1 Tranchess(CHESS) til NZD
$0.117912
1 Tranchess(CHESS) til PAB
B/.0.06936
1 Tranchess(CHESS) til PGK
K0.2899248
1 Tranchess(CHESS) til QAR
ر.ق0.2517768
1 Tranchess(CHESS) til RSD
дин.6.9061752
1 Tranchess(CHESS) til UZS
soʻm856.2956712
1 Tranchess(CHESS) til ALL
L5.7194256
1 Tranchess(CHESS) til ANG
ƒ0.1241544
1 Tranchess(CHESS) til AWG
ƒ0.124848
1 Tranchess(CHESS) til BBD
$0.13872
1 Tranchess(CHESS) til BAM
KM0.1151376
1 Tranchess(CHESS) til BIF
Fr207.0396
1 Tranchess(CHESS) til BND
$0.0887808
1 Tranchess(CHESS) til BSD
$0.06936
1 Tranchess(CHESS) til JMD
$11.1260376
1 Tranchess(CHESS) til KHR
278.5539216
1 Tranchess(CHESS) til KMF
Fr28.99248
1 Tranchess(CHESS) til LAK
1,507.8260568
1 Tranchess(CHESS) til LKR
Rs20.9800128
1 Tranchess(CHESS) til MDL
L1.14444
1 Tranchess(CHESS) til MGA
Ar306.9020472
1 Tranchess(CHESS) til MOP
P0.5555736
1 Tranchess(CHESS) til MVR
1.061208
1 Tranchess(CHESS) til MWK
MK120.4165896
1 Tranchess(CHESS) til MZN
MT4.432104
1 Tranchess(CHESS) til NPR
Rs9.7742112
1 Tranchess(CHESS) til PYG
495.36912
1 Tranchess(CHESS) til RWF
Fr100.50264
1 Tranchess(CHESS) til SBD
$0.568752
1 Tranchess(CHESS) til SCR
1.0556592
1 Tranchess(CHESS) til SRD
$2.6419224
1 Tranchess(CHESS) til SVC
$0.6069
1 Tranchess(CHESS) til SZL
L1.203396
1 Tranchess(CHESS) til TMT
m0.24276
1 Tranchess(CHESS) til TND
د.ت0.2018376
1 Tranchess(CHESS) til TTD
$0.4695672
1 Tranchess(CHESS) til UGX
Sh243.31488
1 Tranchess(CHESS) til XAF
Fr38.63352
1 Tranchess(CHESS) til XCD
$0.187272
1 Tranchess(CHESS) til XOF
Fr38.63352
1 Tranchess(CHESS) til XPF
Fr7.00536
1 Tranchess(CHESS) til BWP
P0.9238752
1 Tranchess(CHESS) til BZD
$0.1394136
1 Tranchess(CHESS) til CVE
$6.5045808
1 Tranchess(CHESS) til DJF
Fr12.34608
1 Tranchess(CHESS) til DOP
$4.3017072
1 Tranchess(CHESS) til DZD
د.ج8.98212
1 Tranchess(CHESS) til FJD
$0.15606
1 Tranchess(CHESS) til GNF
Fr603.0852
1 Tranchess(CHESS) til GTQ
Q0.5312976
1 Tranchess(CHESS) til GYD
$14.5163544
1 Tranchess(CHESS) til ISK
kr8.39256

Tranchess Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Tranchess, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Tranchess nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Tranchess

Hvor mye er Tranchess (CHESS) verdt i dag?
Live CHESS prisen i USD er 0.06936 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende CHESS-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på CHESS til USD er $ 0.06936. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Tranchess?
Markedsverdien for CHESS er $ 14.22M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av CHESS?
Den sirkulerende forsyningen av CHESS er 205.00M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forCHESS ?
CHESS oppnådde en ATH-pris på 7.9212842434622575 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på CHESS?
CHESS så en ATL-pris på 0.044805179770472464 USD.
Hva er handelsvolumet til CHESS?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for CHESS er $ 531.61K USD.
Vil CHESS gå høyere i år?
CHESS kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut CHESS prisprognosen for en mer grundig analyse.
Tranchess (CHESS) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

