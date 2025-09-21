Palm Economy (PALM)-prisforutsigelse (USD)

Få Palm Economy prisprognoser for 2026, 2027, 2028, 2030 og mer. Forutsi hvor mye PALM vil øke de neste 5 årene eller mer. Forutsi fremtidige prisscenarioer umiddelbart basert på markedstrender og sentiment.

Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på Palm Economy % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. $0.000884 $0.000884 $0.000884 +0.22% USD Faktisk Prediksjon Palm Economy-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) Palm Economy (PALM) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan Palm Economy potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.000884 i 2025. Palm Economy (PALM) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan Palm Economy potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.000928 i 2026. Palm Economy (PALM) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på PALM for 2027 $ 0.000974 med en 10.25% vekstrate. Palm Economy (PALM) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på PALM for 2028 $ 0.001023 med en 15.76% vekstrate. Palm Economy (PALM) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på PALM for 2029 $ 0.001074 med en 21.55% vekstrate. Palm Economy (PALM) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på PALM for 2030 $ 0.001128 med en 27.63% vekstrate. Palm Economy (PALM) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Palm Economy potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.001837. Palm Economy (PALM) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Palm Economy potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.002993. År Pris Vekst 2025 $ 0.000884 0.00%

2026 $ 0.000928 5.00%

2027 $ 0.000974 10.25%

2028 $ 0.001023 15.76%

2029 $ 0.001074 21.55%

2030 $ 0.001128 27.63%

2031 $ 0.001184 34.01%

2032 $ 0.001243 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 0.001306 47.75%

2034 $ 0.001371 55.13%

2035 $ 0.001439 62.89%

2036 $ 0.001511 71.03%

2037 $ 0.001587 79.59%

2038 $ 0.001666 88.56%

2039 $ 0.001750 97.99%

2040 $ 0.001837 107.89% Vis mer Kortsiktig Palm Economy-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst September 21, 2025(I dag) $ 0.000884 0.00%

September 22, 2025(I morgen) $ 0.000884 0.01%

September 28, 2025(Denne uken) $ 0.000884 0.10%

October 21, 2025(30 dager) $ 0.000887 0.41% Palm Economy (PALM) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for PALM September 21, 2025(I dag) er $0.000884 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. Palm Economy (PALM) Prisforutsigelse i morgen For September 22, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for PALM, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $0.000884 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. Palm Economy (PALM) Prisforutsigelse denne uken September 28, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for PALM, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $0.000884 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. Palm Economy (PALM) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for PALM $0.000887 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende Palm Economy prisstatistikk Gjeldende pris $ 0.000884$ 0.000884 $ 0.000884 Prisendring (24 t) +0.22% Markedsverdi $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Opplagsforsyning 0.00 0.00 0.00 Volum (24 timer) $ 1.00K$ 1.00K $ 1.00K Volum (24 timer) -- Den siste PALM-prisen er $ 0.000884. Den har en 24-timers endring på +0.22%, med et 24-timers handelsvolum på $ 1.00K. Videre har PALM en sirkulerende forsyning på 0.00 og total markedsverdi på $ 0.00. Se PALM livepris

Palm Economy Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for Palm Economy direktepris, er gjeldende pris for Palm Economy 0.000884USD. Den sirkulerende forsyningen av Palm Economy(PALM) er 0.00 PALM , som gir den en markedsverdi på $0.00 . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer -0.00% $ -0.000006 $ 0.000891 $ 0.000881

7 dager 0.03% $ 0.000025 $ 0.000934 $ 0.00079

30 dager -0.17% $ -0.000185 $ 0.001116 $ 0.00079 24-timers ytelse De siste 24 timene har Palm Economy vist en prisbevegelse på $-0.000006 , noe som gjenspeiler en -0.00% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har Palm Economy handlet på en topp på $0.000934 og en bunn på $0.00079 . Det så en prisendring på 0.03% . Denne nylige trenden viser potensialet til PALM for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har Palm Economy opplevd en -0.17% endring, som gjenspeiler omtrent $-0.000185 av dens verdi. Dette indikerer at PALM kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid. Sjekk den komplette Palm Economy prishistorikken for detaljerte trender på MEXC Se full PALM prishistorikk

Hvordan fungerer Palm Economy (PALM) prisforutsigelsesmodul? Palm Economy-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for PALM basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for Palm Economy det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for PALM, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til Palm Economy. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til PALM. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til PALM for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til Palm Economy.

Hvorfor er PALM-prisforutsigelse viktig?

PALM-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ): Er det verdt å investere i PALM nå? I følge dine forutsigelser vil PALM oppnå -- undefined , noe som gjør det til et token verdt å vurdere. Hva er prisforutsigelsen for PALM neste måned? I følge Palm Economy (PALM)-prisforutsigelsesverktøyet, vil den prognostiserte PALM-prisen nå -- undefined . Hvor mye vil 1 PALM koste i 2026? Prisen på 1 Palm Economy (PALM) i dag er $0.000884 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil PALM øke med 0.00% , og vil nå -- i 2026. Hva er den forventede prisen på PALM i 2027? Palm Economy (PALM) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 PALM innen 2027. Hva er det estimerte prismålet for PALM i 2028? I følge prisforutsigelsen din, vil Palm Economy (PALM) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2028. Hva er det estimerte prismålet for PALM i 2029? I følge prisforutsigelsen din, vil Palm Economy (PALM) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2029. Hvor mye vil 1 PALM koste i 2030? Prisen på 1 Palm Economy (PALM) i dag er $0.000884 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil PALM øke med 0.00% , og vil nå -- i 2030. Hva er prisforutsigelsen for PALM i 2040? Palm Economy (PALM) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 PALM innen 2040.