Cryvantis pris i dag

Sanntids Cryvantis (CRYVANTIS) pris i dag er $ 0.0000165, med en 30.64% endring de siste 24 timene. Nåværende CRYVANTIS til USD konverteringssats er $ 0.0000165 per CRYVANTIS.

Cryvantis rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på --, med en sirkulerende forsyning på -- CRYVANTIS. I løpet av de siste 24 timene CRYVANTIS har den blitt handlet mellom $ 0.00001216(laveste) og $ 0.0000165 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på --, mens tidenes laveste notering var --.

Kortsiktig har CRYVANTIS beveget seg +7.07% i løpet av den siste timen og -78.46% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 204.49K.

Cryvantis (CRYVANTIS) Markedsinformasjon

Markedsverdi ---- -- Volum (24 timer) $ 204.49K$ 204.49K $ 204.49K Fullt utvannet markedsverdi $ 165.00K$ 165.00K $ 165.00K Opplagsforsyning ---- -- Total forsyning 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Offentlig blokkjede MATIC

