Dagens 3DPass livepris er 0.000744 USD. Spor prisoppdateringer for P3D til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk P3D pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens 3DPass livepris er 0.000744 USD. Spor prisoppdateringer for P3D til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk P3D pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om P3D

P3D Prisinformasjon

P3D teknisk dokument

P3D Offisiell nettside

P3D tokenomics

P3D Prisprognose

P3D-historikk

P3D Kjøpeguide

P3D-til-fiat-valutakonverter

P3D Spot

Før-marked

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

3DPass Logo

3DPass Pris(P3D)

1 P3D til USD livepris:

$0.000744
$0.000744$0.000744
-4.85%1D
USD
3DPass (P3D) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 01:58:28 (UTC+8)

3DPass (P3D) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.000724
$ 0.000724$ 0.000724
24 timer lav
$ 0.000969
$ 0.000969$ 0.000969
24 timer høy

$ 0.000724
$ 0.000724$ 0.000724

$ 0.000969
$ 0.000969$ 0.000969

$ 0.03480650841565348
$ 0.03480650841565348$ 0.03480650841565348

$ 0.000726049501403
$ 0.000726049501403$ 0.000726049501403

-4.86%

-4.85%

-12.58%

-12.58%

3DPass (P3D) sanntidsprisen er $ 0.000744. I løpet av de siste 24 timene har P3D blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.000724 og et toppnivå på $ 0.000969, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til P3D er $ 0.03480650841565348, mens den rekordlave prisen er $ 0.000726049501403.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har P3D endret seg med -4.86% i løpet av den siste timen, -4.85% over 24 timer og -12.58% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

3DPass (P3D) Markedsinformasjon

No.2593

$ 399.40K
$ 399.40K$ 399.40K

$ 2.52K
$ 2.52K$ 2.52K

$ 744.00K
$ 744.00K$ 744.00K

536.82M
536.82M 536.82M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

811,158,995
811,158,995 811,158,995

53.68%

P3D

Nåværende markedsverdi på 3DPass er $ 399.40K, med et 24-timers handelsvolum på $ 2.52K. Den sirkulerende forsyningen på P3D er 536.82M, med en total tilgang på 811158995. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 744.00K.

3DPass (P3D) Prishistorikk USD

Spor prisendringene 3DPass for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.00003792-4.85%
30 dager$ -0.000526-41.42%
60 dager$ -0.000791-51.54%
90 dager$ -0.00047-38.72%
3DPass Prisendring i dag

I dag registrerte P3D en endring på $ -0.00003792 (-4.85%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

3DPass 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.000526 (-41.42%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

3DPass 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så P3D en endring på $ -0.000791 (-51.54%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

3DPass 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.00047-38.72% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for 3DPass (P3D)?

Sjekk ut 3DPass Prishistorikk-siden nå.

Hva er 3DPass (P3D)

Layer 1 blockchain, Proof of Scan is a revolutionary protocol preventing digital assets from being copied, recognition-based algorithm Grid2d, deterministic blockchain finality. 3Dpass Coin: mineable, 3DPRC-2 tokenization standard, Decentralized governance, Forkless upgrade, On-chain Identity, Smart Contracts.

3DPass er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere 3DPass investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk P3D Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om 3DPass på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din 3DPass kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

3DPass Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil 3DPass (P3D) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine 3DPass (P3D) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for 3DPass.

Sjekk 3DPassprisprognosen nå!

3DPass (P3D) tokenomics

Å forstå tokenomics bak 3DPass (P3D) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om P3D tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe 3DPass (P3D)

Leter du etter hvordan du kjøper3DPass? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe 3DPass på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

P3D til lokale valutaer

1 3DPass(P3D) til VND
19.57836
1 3DPass(P3D) til AUD
A$0.00112344
1 3DPass(P3D) til GBP
0.00055056
1 3DPass(P3D) til EUR
0.0006324
1 3DPass(P3D) til USD
$0.000744
1 3DPass(P3D) til MYR
RM0.0031248
1 3DPass(P3D) til TRY
0.03078672
1 3DPass(P3D) til JPY
¥0.109368
1 3DPass(P3D) til ARS
ARS$1.09734048
1 3DPass(P3D) til RUB
0.062124
1 3DPass(P3D) til INR
0.06553896
1 3DPass(P3D) til IDR
Rp12.39999504
1 3DPass(P3D) til KRW
1.03910016
1 3DPass(P3D) til PHP
0.04243776
1 3DPass(P3D) til EGP
￡E.0.03583104
1 3DPass(P3D) til BRL
R$0.00395808
1 3DPass(P3D) til CAD
C$0.00101928
1 3DPass(P3D) til BDT
0.09057456
1 3DPass(P3D) til NGN
1.11210144
1 3DPass(P3D) til COP
$2.8949412
1 3DPass(P3D) til ZAR
R.0.01288608
1 3DPass(P3D) til UAH
0.03074208
1 3DPass(P3D) til TZS
T.Sh.1.84157856
1 3DPass(P3D) til VES
Bs0.121272
1 3DPass(P3D) til CLP
$0.71052
1 3DPass(P3D) til PKR
Rs0.21117696
1 3DPass(P3D) til KZT
0.40280904
1 3DPass(P3D) til THB
฿0.02366664
1 3DPass(P3D) til TWD
NT$0.02248368
1 3DPass(P3D) til AED
د.إ0.00273048
1 3DPass(P3D) til CHF
Fr0.00058776
1 3DPass(P3D) til HKD
HK$0.00578088
1 3DPass(P3D) til AMD
֏0.2847288
1 3DPass(P3D) til MAD
.د.م0.00671088
1 3DPass(P3D) til MXN
$0.01367472
1 3DPass(P3D) til SAR
ريال0.00279
1 3DPass(P3D) til ETB
Br0.10681608
1 3DPass(P3D) til KES
KSh0.09610992
1 3DPass(P3D) til JOD
د.أ0.000527496
1 3DPass(P3D) til PLN
0.00269328
1 3DPass(P3D) til RON
лв0.00320664
1 3DPass(P3D) til SEK
kr0.0069936
1 3DPass(P3D) til BGN
лв0.00123504
1 3DPass(P3D) til HUF
Ft0.24717168
1 3DPass(P3D) til CZK
0.01537104
1 3DPass(P3D) til KWD
د.ك0.00022692
1 3DPass(P3D) til ILS
0.00247752
1 3DPass(P3D) til BOB
Bs0.00514104
1 3DPass(P3D) til AZN
0.0012648
1 3DPass(P3D) til TJS
SM0.00696384
1 3DPass(P3D) til GEL
0.0020088
1 3DPass(P3D) til AOA
Kz0.67820808
1 3DPass(P3D) til BHD
.د.ب0.000280488
1 3DPass(P3D) til BMD
$0.000744
1 3DPass(P3D) til DKK
kr0.0047244
1 3DPass(P3D) til HNL
L0.01950024
1 3DPass(P3D) til MUR
0.03373296
1 3DPass(P3D) til NAD
$0.0129084
1 3DPass(P3D) til NOK
kr0.00739536
1 3DPass(P3D) til NZD
$0.0012648
1 3DPass(P3D) til PAB
B/.0.000744
1 3DPass(P3D) til PGK
K0.00310992
1 3DPass(P3D) til QAR
ر.ق0.00270072
1 3DPass(P3D) til RSD
дин.0.07416936
1 3DPass(P3D) til UZS
soʻm9.18517848
1 3DPass(P3D) til ALL
L0.06135024
1 3DPass(P3D) til ANG
ƒ0.00133176
1 3DPass(P3D) til AWG
ƒ0.0013392
1 3DPass(P3D) til BBD
$0.001488
1 3DPass(P3D) til BAM
KM0.00123504
1 3DPass(P3D) til BIF
Fr2.22084
1 3DPass(P3D) til BND
$0.00095232
1 3DPass(P3D) til BSD
$0.000744
1 3DPass(P3D) til JMD
$0.11934504
1 3DPass(P3D) til KHR
2.98794864
1 3DPass(P3D) til KMF
Fr0.310992
1 3DPass(P3D) til LAK
16.17391272
1 3DPass(P3D) til LKR
Rs0.22504512
1 3DPass(P3D) til MDL
L0.012276
1 3DPass(P3D) til MGA
Ar3.29202888
1 3DPass(P3D) til MOP
P0.00595944
1 3DPass(P3D) til MVR
0.0113832
1 3DPass(P3D) til MWK
MK1.29166584
1 3DPass(P3D) til MZN
MT0.0475416
1 3DPass(P3D) til NPR
Rs0.10484448
1 3DPass(P3D) til PYG
5.313648
1 3DPass(P3D) til RWF
Fr1.078056
1 3DPass(P3D) til SBD
$0.0061008
1 3DPass(P3D) til SCR
0.01066152
1 3DPass(P3D) til SRD
$0.02833896
1 3DPass(P3D) til SVC
$0.00651
1 3DPass(P3D) til SZL
L0.0129084
1 3DPass(P3D) til TMT
m0.002604
1 3DPass(P3D) til TND
د.ت0.00216504
1 3DPass(P3D) til TTD
$0.00503688
1 3DPass(P3D) til UGX
Sh2.609952
1 3DPass(P3D) til XAF
Fr0.415152
1 3DPass(P3D) til XCD
$0.0020088
1 3DPass(P3D) til XOF
Fr0.415152
1 3DPass(P3D) til XPF
Fr0.075144
1 3DPass(P3D) til BWP
P0.00991008
1 3DPass(P3D) til BZD
$0.00149544
1 3DPass(P3D) til CVE
$0.06977232
1 3DPass(P3D) til DJF
Fr0.131688
1 3DPass(P3D) til DOP
$0.04614288
1 3DPass(P3D) til DZD
د.ج0.0963852
1 3DPass(P3D) til FJD
$0.001674
1 3DPass(P3D) til GNF
Fr6.46908
1 3DPass(P3D) til GTQ
Q0.00569904
1 3DPass(P3D) til GYD
$0.15571176
1 3DPass(P3D) til ISK
kr0.090024

3DPass Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av 3DPass, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell 3DPass nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om 3DPass

Hvor mye er 3DPass (P3D) verdt i dag?
Live P3D prisen i USD er 0.000744 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende P3D-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på P3D til USD er $ 0.000744. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for 3DPass?
Markedsverdien for P3D er $ 399.40K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av P3D?
Den sirkulerende forsyningen av P3D er 536.82M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forP3D ?
P3D oppnådde en ATH-pris på 0.03480650841565348 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på P3D?
P3D så en ATL-pris på 0.000726049501403 USD.
Hva er handelsvolumet til P3D?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for P3D er $ 2.52K USD.
Vil P3D gå høyere i år?
P3D kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut P3D prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 01:58:28 (UTC+8)

3DPass (P3D) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Se mer

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

P3D-til-USD-kalkulator

Beløp

P3D
P3D
USD
USD

1 P3D = 0.000744 USD

Handle P3D

P3DUSDT
$0.000744
$0.000744$0.000744
-4.85%

Bli med i MEXC i dag

-- Spot Maker-avgift, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Gebyr for futures taker